На историческую родину в Шымкент с начала года вернулись 1315 кандасов- выходцы из Узбекистана, Афганистана, Китая и других стран, передает OTYRAR.

В Шымкенте люди могут проживать в специальных центрах 6 месяцев. Сотрудники акимата окажут переселенцам необходимую помощь и при необходимости — трудоустроят.

«Каждый из прибывших кандасов может обратиться к нам, если нет жилья, мы на полгода заселяем в центр, где они могут пройти языковые курсы, освоить профессию и так далее»,- сказала Балмаржан Нарбекова, руководитель Управления занятости и социальной защиты населения г. Шымкента.

Вакантные рабочие места доступны всем жителям города, заявляет Балмаржан Нарбекова. Третий мегаполис страны, по словам руководителя управления социальной защиты населения, остаётся в тройке лидеров в стране по подготовке специалистов. Безработные могут найти работу, пройдя собеседования.

Что касается АСП, чиновники пояснили, что задержек с выплатами не будет.