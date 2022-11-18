613 семей кандасов получили квартиры в Шымкенте

В пресс-службе акимата рассказали о реализации пилотной программы «Нұрлы көш», благодаря которой наши соотечественники, прибывшие из других стран, смогли приобрести жилье на выгодных условиях.

В Шымкенте данная программа пока реализуется в пилотном режиме и на сегодняшний день счастливыми новоселами стали уже 613 семей. Они выполнили все условия программы и оформили ипотечный заем в банке на выгодных условиях. Дома, участвующие в программе, находятся в мкр Асар.

«975 жилых домов являются жилищами в рамках пилотной программы «Нұрлы көш».Эти жилые дома были сданы в аренду в 2010-2012 годах в рамках программы на 8 лет в микрорайоне Асар с правом выкупа кандасам из Узбекистана. Жилье в рамках пилотной программы «Нұрлы көш» жители должны оформлять через банк на кредитной основе», — рассказали в акимате Шымкента.

Реализация пилотного проекта продолжится в дальнейшем в рамках утвержденного плана мероприятий совместно «Отбасы банком», аппаратом акима Каратауского района, общественным объединением «Ел-Аманаты».

Целью программы «Нұрлы көш» является рациональное расселение и содействие в обустройстве этническим иммигрантам, а также вернувшимся на родину для проживания бывшим гражданам Казахстана. Разработчиком программы выступает Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

По открытым источникам, по состоянию на 1 октября 2022 года в Казахстан вернулись и получили статус кандасов 13 362 человека.

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 101,2 тыс. этнических казахов.

Более половины кандасов, прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 10 процентов – из КНР, 7,9 процента – из Туркменистана, 4,6 процента – из Монголии и 8,8 процента – из других стран.

В 2021 году на историческую родину вернулись 17 540 кандасов.

Столкнувшись с демографическими проблемами после распада Советского Союза, правительство Казахстана поощряет казахстанцев вернуться на родину посредством программы «Нұрлы көш».

Известно, что около 5 миллионов казахов проживают в более чем 40 странах, и большинство из них — это поколение тех, кто уехал в 1920-1930-е годы.