В Шымкенте 1182 человека получили статус кандасов

На историческую родину возвращаются в основном из Узбекистана, Афганистана, Турции и России. В настоящее время в Шымкенте создаются особые условия для их адаптации и социализации в новой среде.

Для кандасов в Шымкенте создан Центр адаптации и интеграции. Сейчас на его балансе 49 человек из 15 семей. Здесь их обучают казахскому языку, оказывают помощь по трудоустройству и консультируют по различным вопросам, одним словом, помогают влиться в социум, и все это на бесплатной основе.

Масштабную программу по возвращению этнических казахов на историческую родину запустили в 1991 году. С тех пор в страну вернулись более миллиона кандасов.

Среди кандасов много тех, кто вернулся из ближнего и дальнего зарубежья: Узбекистан, Афганистан, Турция и Россия.

Для этнических казахов из зарубежа упростили получение или продление статуса кандаса. С момента поступления заявления, статус рассмотривается в течение четырех дней.

К слову, на днях в правительстве рассматривали реформы в политике переселения кандасов.

Так, мигрантов намерены распределять в те регионы, где есть экономические и демографические перекосы. Контролировать движение мигрантов в случае необходимости позволит цифровизация. Для этого в правительстве хотят создать Единую информационную систему учета.

Тина Кудайберген