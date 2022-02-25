Лишились всего: объявлен сбор средств для погорельцев из Шымкента

В жилом массиве Кайнар-Булак сгорел дом дотла. По данным спасателей, возгорание произошло из-за хлопка газовоздушной смеси. Семья с двумя детьми осталась на улице, передает OTYRAR.

Семья Касимовых в одночасье осталась без крыши над головой. Их дом сгорел дотла после взрыва газ баллона. Мать и ребенок получили ожоги.

«Мы сами этого не ожидали, мне позвонили и сказали пожалуйста приготовь быстро вещи взорвался дом полностью, там ничего не осталось пострадала девочка Жасмин. Я просто быстро собрала вещи ребёнку и пулей сюда приехала. Ну когда я сюда приехала, кроме кухни и коридора, и то потолок весь обвалившийся был, ничего не осталось совершенно»,- говорит Елена Куленцова, родственница погорельцев.

До приезда спасателей, на помощь бросились соседи.

«Тут горит она бежит вот сюда через забор кидай детей я одну дочку схватил я уже сам тогда в шоке был. Я сразу побежал к соседу соседка сразу второго забрала и прибежала к нам но она тогда сама уже была в шоке.»,- рассказывает сосед.

«Сидел смотрел телевизор вдруг взрыв такой. Вышел сразу на улицу, а здесь уже огонь горит, я буквально минуту считай дом сгорел. Везде стояли соседи но боялись подходить«,- вспоминает сосед.

Хозяйка дома — Татьяна Касимова вместе с дочкой сейчас в больнице. 5-летняя девочка получила ожог третей степени и провела несколько дней в реанимации. Пострадала и сама — беременная третьим ребёнком -Татьяна, она получила ожог первой степени.

«Понимала что дома есть газовый баллон полный и получается четыре шага сделала и в этот момент раздался сильный взрыв и дом полностью был в огне. Весь двор был в огне и в этот момент вылетели стенка дома и окна. Потом мы с детьми побежали через забор к углу участка, через забор детей на дорогу посадила, потом сама перелезла»,- вспоминает Татьяна Касимова, жительница Шымкента.

Погорельцы взяли дом в кредит, сейчас на них висит долг в 3 миллиона тенге. Банк не дает отсрочку. Единственный выход из ситуации — страховка, которой у семьи нет.

«Обычно когда имущество покупается в кредит, банки требуют чтобы оно страховалось. Это общая практика. Надо посмотреть, если есть договор о страховке, то эту сумму страховочная компания покроет»,- рассказывает адвокат Евгений Яворский.

Дом придётся восстанавливать за свой счет. В местном акимате помогли семье продуктами, одеждой и восстановлением документов.

«На счет части восстановления, мы предоставили документы по поддержке материальной помощи, это будет решатся в аппарате акима города Шымкента. Все зависит от комиссии. Мы предоставили материалы, там будет включаться категория по части ЧС. Материальная помощь, восстановление дома и другие расходы будут рассматриваться комиссией»,- Бакдауир Калмен, главный инспектор аппарата акима Каратауского района г. Шымкента.

Единственный кормилец семьи — муж Татьяны. Рустам Касимов работает сварщиком. Зарплата небольшая, едва хватает на оплату кредита и жизнь. Узнав о сложном положении семьи, к помощи подключились волонтёры.

«Мы помогли одеждой детям, жене полотенца дали новые. Потом мы помогли с постельным бельем, одеялом, подушкой и матрасами. Две кровати они у нас взяли. Дали также продукты, посуду, потом две ковровых дорожек и сумму 25 тысяч тенге»,-говорит Наргиза Рашитова президент общественного фонда «Добряки Шымкента».

Депутаты Айжан Наимбекова и Талгат Балтабаев помогли семье материально — они перевели двести тысяч тенге. На эту сумму семья снимет жилье.

Возвращаться сюда нет никакого смысла. Огонь охватил двухкомнатное строение за считанные секунды. От сгоревшего дома фактически ничего не осталось. На восстановление жилья уйдет как минимум полгода. Возможно, к помощи подключаться строительные компании и неравнодушные горожане. По крайней мере, семье очень хочется в это верить.

Семья Касимовых верит, что неравнодушные люди не оставят семью в беде: помогут деньгами, стройматериалами и одеждой.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

КАСПИ БАНК:

8-771-884-62-56 — ТАТЬЯНА КАСИМОВА

8-771-884-62-57 — РУСТАМ КАСИМОВ

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:

8-771-884-62-56 — ТАТЬЯНА КАСИМОВА

8-771-884-62-57 — РУСТАМ КАСИМОВ