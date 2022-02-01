Жительница Туркестана обманула 17 человек на более чем 2 миллиона тенге, передает OTYRAR со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Как оказалось, женщина создала в WhatsApp группу и предлагала людям заработать на криптовалюте. Жертвами мошенницы стали 17 человек из Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей. Они переводили женщине разные суммы от 5 до 200 тысяч тенге в надежде на быстрое обогащение.

Однако, ни своих, ни заработанных на криптовалюте денег, вкладчики так и не дождались. В полицию обратилась одна из потерпевших, которая потеряла 200 тысяч тенге. После ее заявления полицейским удалось установить 17 жертв мошенничества. Общая сумма ущерба составила более 2 млн тенге.

Подозреваемая задержана. Материалы досудебного расследования с обвинительным актом направлены в суд.