Начались переговоры России и Украины

Мирные переговоры Украины и России начались в Гомельской области на территории Беларуси.

В состав украинской делегации вошли председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Россию представляют посол России в Беларуси Борис Грызлов, депутат Леонид Слуцкий, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, замминистра обороны РФ Александр Фомин. Возглавлять делегацию будет помощник президента России Владимир Мединский.