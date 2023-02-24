Спустя год: Война между Россией и Украиной

24 февраля, в 5 часов утра Россия под руководством Путина вторглась на территорию суверенной Украины.

Война привела за собой гуманитарный и экономический кризис в мире, но страшнее всего это количество потерь с двух сторон.

По официальным данным ООН и ЮНИСЕФ более 8000 мирных жителей погибло в Украине, из них около 500- дети. 13 тысяч гражданских- ранены, более 8 млн украинцев пришлось бежать из собственной страны. Это привело к огромной волне миграции. Больше 16 тысяч детей были насильно депортированы в Россию. Однако источники сообщают, что в реальности цифры могут быть гораздо больше.

К отключениям света по всей Украине привели массированные удары России по энергетическим объектам страны.

Сейчас Украина стала кандидатом вступления в ЕС. Сегодня генассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию, которая призывает Россию прекратить боевые действия. Антониу Гутерриш в четверг заявил, что российское вторжение в Украину это оскорбление коллективной совести мира.

За резолюцию проголосовала 141 страна, Казахстан решил воздержаться объясняя это «внегласной дипломатией».

В России проходят концерты со звездами эстрады, куда приглашают горожан чтобы романтизировать войну и выражать благодарность Владимиру Путину. На сцену выводят «спасенных» детей и женщин из Украины, чтобы те поблагодарили своих спасателей. Тем времен артисты выходят на сцену в Лужниках в одежде европейских брендов, которые вышли из российского рынка. Их логотипы заклеивают скотчем.

Как сообщают New York Times на стадионе с вместимостью 81 тыс человек, президент России призывал людей присоединиться к войне.