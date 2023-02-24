Спустя год: Война между Россией и Украиной

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Тина Кудайберген
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24 февраля, в 5 часов утра Россия под руководством Путина вторглась на территорию суверенной Украины.

Война привела за собой гуманитарный и экономический кризис в мире, но страшнее всего это количество потерь с двух сторон.

По официальным данным ООН и ЮНИСЕФ более 8000 мирных жителей погибло в Украине, из них около 500- дети. 13 тысяч гражданских- ранены, более 8 млн украинцев пришлось бежать из собственной страны. Это привело к огромной волне миграции. Больше 16 тысяч детей были насильно депортированы в Россию. Однако источники сообщают, что в реальности цифры могут быть гораздо больше.

Источник: New York Times

К отключениям света по всей Украине привели массированные удары России по энергетическим объектам страны.

Сейчас Украина стала кандидатом вступления в ЕС. Сегодня генассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию, которая призывает Россию прекратить боевые действия. Антониу Гутерриш в четверг заявил, что российское вторжение в Украину это оскорбление коллективной совести мира.

ГА ООН

За резолюцию проголосовала 141 страна, Казахстан решил воздержаться объясняя это «внегласной дипломатией».

В России проходят концерты со звездами эстрады, куда приглашают горожан чтобы романтизировать войну и выражать благодарность Владимиру Путину. На сцену выводят «спасенных» детей и женщин из Украины, чтобы те поблагодарили своих спасателей. Тем времен артисты выходят на сцену в Лужниках в одежде европейских брендов, которые вышли из российского рынка. Их логотипы заклеивают скотчем.

Пользователи сети заметили заклеенную скотчем логотип Prada на куртке Олега Газманова во время концерта на Лужниках

Как сообщают New York Times на стадионе с вместимостью 81 тыс человек, президент России призывал людей присоединиться к войне.

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