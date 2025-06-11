Визит в Китай: курс на развитие Туркестанской области

Привлечение инвестиций, развитие промышленного и аграрного сотрудничества, а также продвижение экспортного потенциала региона — далеко не полный перечень целей официального визита акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова в Китайскую Народную Республику.

Рабочая программа делегации охватила Пекин и несколько промышленных зон Китая. В центре внимания конкретные инвестиционные проекты, которые реализуются в Туркестанской области уже в ближайшее время.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Между Казахстаном и Китаем установлены прочные дипломатические связи. Мы активно расширяем региональное партнёрство. Туркестанская область открыта для инвестиций, и мы готовы индивидуально работать с каждым инвестором, обеспечивая полную поддержку».

Делегация из Туркестанской области провела переговоры с руководителями более 20 крупных китайских компаний. Обсуждались совместные проекты в сфере агропереработки, логистики и «зелёной» энергетики. Одним из ключевых направлений стала переработка мяса и расширение экспорта. Казахстанская сторона предложила создать современные предприятия полного цикла, где наряду с мясом перерабатываются и побочные продукты.

Сырым Ертаев, экс-депутат мажилиса парламента РК: «Сейчас мы с предпринимателями из Туркестанской области обсуждаем экспорт говядины и её переработку. В работе используем новейшие китайские технологии. На экспорт пойдет не только мясо, но и шкуры, кости, даже кровь животных. Думаю, такая инициатива будет полезна для жителей сельских районов. Продукция востребована в Китае, и спрос на нее большой».

Интерес инвесторов вызвали и проекты в садоводстве. Китайская компания планирует создать агропарк по выращиванию черешни. В регионе уже заложено более 100 гектаров садов, в прошлом году собрали 1,5 тонны урожая. Применяются современные технологии посадки, полива и переработки.

Отметим, интенсивное садоводство в Туркестанской области получает государственную поддержку. Благодаря этому интенсивное садоводство в Туркестанской области становится одним из экспортных и востребованных направлений.

Без внимания не остались и хлопковые проекты. В Сауранском районе реализуется система капельного орошения, которая повышает урожайность и снижает водозатраты. Развиваются текстильные кластеры с фокусом на экспорт.

ХЛОПКОВАЯ ОТРАСЛЬ — КУРС НА ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПОРТ

— 100+ гектаров хлопка

— технология капельного орошения

— рост урожайности на 25%

— экспорт готового текстиля

Внимание китайской стороны привлекли и экологические проекты. Обсуждается строительство завода полного цикла по переработке твёрдых бытовых отходов. Кроме того, в рамках визита были презентованы инновационные решения в сфере видеонаблюдения, автоматизации производств и “умной” инфраструктуры.

Такие инициативы требуют квалифицированных специалистов. Поэтому важное направление сотрудничества — развитие профессионального образования. Туркестанская область заинтересована в создании совместных учебных программ и системной подготовке кадров для новых производств.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «С момента образования Великого Шёлкового пути между двумя странами активно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения. Туркестанская область, расположенная на пересечении ключевых транспортных коридоров, имеет все возможности для создания мощного логистического центра».

В рамках визита подписан ряд соглашений и предварительных договорённостей. Ожидается, что уже в ближайшее время часть проектов перейдёт в стадию реализации.