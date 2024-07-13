Аким Туркестанской области продолжает налаживать бизнес-контакты с КНР

Аким Туркестанской области продолжает налаживать тесные бизнес-контакты с Китайской Народной Республикой. Было подписано соглашение об установлении братских отношений между Туркестанской областью и провинцией Шэньси. Достигнута договоренность с зарубежными инвесторами по ряду крупных проектов.

Делегация во главе с акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды продолжает рабочий визит в Китайскую Народную Республику в городе Сиане. В рамках визита аким области встретился с секретарем партийного комитета провинции Шэньси Чжао Идэ. В ходе встречи было подписано соглашение об установлении братских отношений между Туркестанской областью и провинцией Шэньси.

Согласно документу, стороны намерены укреплять взаимопонимание и братство между регионами и развивать двустороннее сотрудничество. Также, в целях стимулирования развития по межрегиональному соглашению, обе стороны намерены осуществлять взаимные обмены и сотрудничество в сфере торговли, науки и техники, гуманитарного обмена, логистики, строительства инфраструктуры, автомобилестроения на новых источниках энергии, образования и партнерства в различных формах.

Дархан Амангельдиевич поблагодарил секретаря парткомитета провинции Шэньси за оказанное гостеприимство и теплый прием.

«Постоянные деловые контакты президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича и Председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина на всех уровнях являются ярким примером крепкой дружбы и тесных отношений двух стран. Сегодня по привлеченным инвестициям в экономику Казахстана Китайская Народная Республика входит в ТОП-5 стран-инвесторов. За последние 15 лет общий объем инвестиций из Китая в нашу страну составил 24 миллиарда долларов США. В прошлом году взаимный товарооборот с Туркестанской областью составил 149 миллионов долларов США», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Цель рабочей поездки — продвижение реализации договорённостей лидеров двух стран. Особое внимание аким области уделил развитию туристских связей между регионами. По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем укреплении взаимного сотрудничества и реализации взаимовыгодных проектов.

«Понимая важность межрегионального сотрудничества, мы намерены тесно сотрудничать с вами. Уверен, что сегодняшнее соглашение придаст импульс развитию наших регионов в различных сферах. Как видите, масштаб сотрудничества в нашем регионе обширен. Мы намерены реализовать важные проекты, направленные на повышение взаимосвязи между двумя странами. Со стороны государства инвесторам предлагается широкий спектр преференций. Приглашаю всех в сакральный Туркестанский регион», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области .

Достигнуты положительные результаты в области торговли, экономики, образования, гуманитарного обмена между провинцией Шэньси и Казахстаном. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды в рамках официального и делового визита в Китай принял участие в торгово-экономическом форуме с участием предпринимателей братских городов, прошедшем в городе Сиане при поддержке Генерального консульства. В бизнес-форуме приняли участие представители более 80 предприятий двух стран, которые провели двусторонние встречи в формате B2B.

«Между двум городами Туркестан и Сиань был подписал меморандум. Прошла встреча на которой встретились около 80 китайских и казахстанских компаний. Между десятью были подписаны меморандумы. Частные бизнесмены также смогли найти партнеров и установить партнерские связи», — рассказал Жошыхан Кыраубаев, генеральный консул Республики Казахстан в г.Сиань

На встрече Дархан Сатыбалды отметил, что по каждому новому проекту будет вестись индивидуальная работа. Он ознакомил с инвестиционным потенциалом Туркестанской области и условиями для инвесторов, подчеркнув, что в регионе оказывается вся необходимая поддержка для успешной реализации инвестиционных проектов. По итогам двусторонних встреч был подписан ряд документов. В частности, достигнуто соглашение о производстве беспилотников для сельского хозяйства, строительстве международных школ, IT, открытии больницы для лечения заболеваний головного мозга, строительстве завода по производству стройматериалов, выращивании сельскохозяйственных культур путем цифровизации, производстве травертина.

Интенсивные взаимные визиты на высшем уровне свидетельствуют о тесном политическом диалоге между нашими странами. Только за последний год нами достигнут ряд важных договоренностей, в том числе о взаимном введении безвизового режима, строительстве третьего железнодорожного пункта пропуска, взаимном учреждении культурных центров, объявлении 2024 года Годом туризма Казахстана в Китае и филиалов ведущих китайских вузов в нашей стране.

«Учитывая тот мощный фундамент, который мы заложили на протяжении 32 лет успешного двустороннего сотрудничества, Казахстан готов приложить все усилия для дальнейшего укрепления добрососедских отношений, активизации обменов, углубления практического взаимодействия. Поэтому крайне важной на данном этапе видится совместная работа по пяти направлениям:

1. Углубление сотрудничества в инвестиционной сфере. Особое внимание нужно уделить таким сферам, как сельское хозяйство, новая энергетика, автомобилестроение. Также необходимо сосредоточиться на индустриализации и производстве продукции с высокой добавленной стоимостью.

2. Увеличение товарооборота между нашими странами, включая диверсификацию структуры торговли и увеличение номенклатуры товаров. Следует использовать современные инструменты, в частности, электронную коммерцию и электронные торговые площадки.

3. 2024 год является важным годом для дальнейшего продвижения глобальной инициативы «Один пояс, один путь». Он знаменует собой начало отсчета очередного 10-летия инициативы. Для нас особенно важно усилить роль Казахстана как ключевого и незаменимого участника этой мегаинициативы, а также надежного евразийского транспортного хаба и центрального логистического узла.

4. Расширение транспортного сотрудничества двух стран. Сегодня продолжается строительство вторых путей на железнодорожном участке Достык – Мойынты. Кроме того, на нашей общей границе намечен запуск строительства третьего железнодорожного пункта пропуска.

5. Активизация многогранного взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. Уверен, что установленная нами безвизовая практика, взаимное открытие культурных центров, «Мастерских Лу Баня», филиалов вузов, а также постоянная работа по увеличению авиарейсов станут важными шагами на пути дальнейшего укрепления взаимопонимания и дружбы между нашими народами», — уверен Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Продвигая эти судьбоносные концепты в рамках многосторонних структур и на двустороннем уровне, мировое сообщество способно сделать их нормой в международных отношениях.