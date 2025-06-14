Визит в Китай: делегация Туркестанской области налаживает промышленное сотрудничество

Официальная делегация Туркестанской области во главе с акимом Нуралханом Кушеровым посетила ряд крупных промышленных предприятий в Китае. Рабочий визит прошёл в городе Линьи провинции Шаньдун.

В центре внимания — высокотехнологичное производство. Делегация побывала на заводе Shandong Huasheng Zhongtian, где выпускают сельхозтехнику, металлические опоры для ЛЭП и уличные LED-светильники. Компании экспортируют продукцию по всему миру. Особый интерес вызвали солнечные лампы, работающие без подключения к сети — экологично и экономично.

Аким области поручил профильным ведомствам проработать возможность внедрения таких решений на новых предприятиях региона. Только в прошлом году в Туркестанской области было установлено более 21 000 светильников, из них 14 000 — за счёт бюджета. В этом году планируется ещё 7 500.

Регион активно изучает международный опыт и рассматривает возможности локализации передовых технологий.

Делегация также посетила выставочный центр сельхозтехники. Здесь представлены современные модели двигателей и техника для садоводства, парков и лесного хозяйства. Стороны обменялись предложениями по запуску совместных производств, трансферу технологий и подготовке специалистов.

В рамках поездки делегация также посетила производственные мощности всемирно известной компании «Shandong Kamoya Smart Culture and Tourism Technology Co., Ltd.», где ознакомилась с производством смарт-капсульных домов, мобильных модульных конструкций и объектов современной туристической инфраструктуры. Совместный проект по сборке капсульных домов уже начат компанией совместно с ТОО «BNK GROUP LTD». В дальнейшем такие дома будут производиться в Туркестане под брендом «KHAN TAU». Первая партия готовой продукции уже подготовлена к отправке в регион.

Курс на промышленное развитие и технологическое партнёрство остаётся ключевым для региона. Акимат Туркестанской области делает ставку на инвестиции, локализацию производств и устойчивое сотрудничество с зарубежными компаниями.