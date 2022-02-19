Пожар вспыхнул на продовольственных складах в Шымкенте

В южном мегаполисе на улице Ломоносова горит продовольственный склад.

Огнем охвачены 6 боксов продовольственного склада. Как сообщили журналисты программы «Экстренный вызов» тк OTYRAR, пожар начался 19 февраля примерно в 14:00 часов.

Ситуацию усугубляет и то, что в боксах охваченных огнем находятся легвоспламеняющиеся вещества — горят склады спичек и бумаги. В остальных боксах хранились запасы продуктов питания.

На месте работают около 40 пожарных, 6 единиц техники, 2 водовоза ЛТД Турмыс. Причины пожара неизвестны.