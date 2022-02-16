“Если бы я знал всю правду”, — говорит отец, потерявший сына.

Во время январских событий в семье Жупарбековых произошло большое горе. 19-летний студент погранакадемии КНБ погиб во время кровопролитного конфликта. Даулет учился на втором курсе. Родственникам погибшего студента до сих пор не рассказали подробности его гибели.

Отец погибшего:

“У него была мечта. Его родной братишка учится в пятом классе. Он всегда говорил, что сам его воспитает, сделает военным. Сделает всё, чтобы он тоже поступил в военную академию”.

Мужчина не может сдержать слёз. Он хочет узнать всю правду о смерти сына. Жизнь погибшего Даулета Жупарбекова только начиналась, парню было всего 19 лет. Во время январских событий Даулет получил три пулевых ранения и умер. О смерти сына, родным сообщили 7-го января. Но подробности гибели не раскрыли. Родные хотят узнать, какого числа и при каких обстоятельствах погиб их ребёнок.

Хатира Шаймуратова, бабушка погибшего:

“Он всегда ходил с улыбкой, никогда ни с кем не ругался. Он был такой добрый. Если он ругал младших братьев, он шутя говорил “я сейчас как стукну!”.

Даулет Жупарбеков был вторым из четверых братьев. Мечтал стать военным, учился на втором курсе пограничной академии КНБ в Алматы. Парень будто предчувствовал трагедию. В те злополучные дни, Даулет говорил, “надо держаться вместе, может что-то случится”. Последний звонок от него был третьего января.

Назерке Темирхан, одноклассница погибшего:

“Мы на него смотрели не только как на друга и одноклассника. Мы в нём видели брата, родного человека. Он всегда помогал нам, при любых обстоятельствах”.

Узнав о смерти Даулета, в горе и опустошение впали не только родные, но и весь посёлок в Сырыагашском районе. Люди до сих пор пребывают в шоке. Мальчик рос на их глазах.

В память о Даулете, в школе где он учился, открыли памятный уголок. Чтобы помнить о нём и ставить в пример ученикам.

Диас Мусаев