Том и Джерри «перенеслись» в автобус Шымкента (видео)

В социальных сетях завирусилось видео, снятое в одном из автобусов Шымкента. По валидатору карточек TOLEM транслируется культовый мультфильм 90-х Том и Джерри.

На кадрах, пассажиров во время поездки развлекает излюбленная парочка — неуклюжий Кот и ловкий Мышонок. Пользователи отмечают, было бы здорово ездить на автобусе и заодно «возвращаться» в беззаботное детство. Но как оказалось, подобные показы -случаи единичные.

«Все говорят про это видео, но на самом деле там валидатор просто дал сбой. И программа автоматически выдала мультфильм Том и Джерри. Это произошло в №146 автобусе, пассажиры успели заснять на видео и выложить в социальные сети. Журналист: -А вообще рассматриваете такие варианты интересного времяпровождения в поездке? Ведь есть у нас отдаленные населенные пункты, пока доедешь, было бы здорово посмотреть мультфильм. — У нас есть в автобусах телевизоры, по ним крутят как рекламу, так и полезные социальные ролики: про терроризм, здоровый образ жизни и так далее», — отвечает Сугиралиев Наурызбек, начальник отдела общественного транспорта управления АД и ПТ.

К слову, настоящее нововведение ожидает пассажиров Шымкента со среды. Уже с 1 марта 78 маршрутов, а это сотни автобусов, заработают без кондукторов. Теперь за проезд ответственны сами пассажиры. Оплату можно произвести через валидатор, SMS и QR-код. При оплате наличными нужно требовать чек и сохранять его до конца поездки.

«При оплате транспортной картой, через SMS или QR-код тариф составляет 70 тенге, при оплате наличными — 100 тенге. Просим принять во внимание, что согласно статьи 622 пункта 2 Кодекса об административных правонарушениях, уклонение от оплаты за проезд на общественном транспорте влечет штраф в размере двух МРП (прим. ред. 6900 тенге). В связи с этим, регулярно будут проводиться рейдовые мероприятия с участием сотрудников полиции», — сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

К слову, безкондукторную систему вводят для улучшения качества обслуживания и прозрачности. Известно, что многие из них искусственно снижали показатели пассажиропотока, не выдавая билетов и чеков. Теперь без работы остаются сотни кондукторов, часть из них переквалифицируют в контроллеры.

«О переходе на безкондукторную систему говорим уже год. Сначала хотели летом ввести, потом с начала года. Кое-какие юридические моменты уладили и вот с 1 марта уже точно все автобусы будут ездить без кондукторов. Об этом они сами заранее были уведомлены, не так что в один день. Мы их направили в Собес, там сказали предложат вакансии», — сообщил Сугиралиев Наурызбек, начальник отдела общественного транпсорта управления АД и ПТ.