В Шымкенте в этом году планируют посадить 1 млн 267 тысяч деревьев. В мегаполис завезли и саженцы и разобьют семь цветочных садов.

В дендропарке внедряются новые методы посадки деревьев, передает OTYRAR.

Дендропарк реализует новый эксперимент. Работники парка посадили ветку туи в картофельный крахмал. Эксперты предполагают, что благодаря такому способу, тую самостоятельно можно выращивать в Шымкенте. Конечные результаты будут заметны через 15 дней, пока исследование идет полным ходом.

«Мы посадили тую в картофельный крахмал, потом в био удобрение. Пока подготовили около 200 штук, если через 15 дней появится корень, мы спокойно продолжим наше дело. У нас в парке больше 350 видов растений, из них 60 видов редких растений. Также есть 9 видов растений, которые внесены в Красную книгу. В этом году собираемся посадить больше 3 тысяч редких деревьев, а в общем количестве планируем посадить около 15 тысяч деревьев. На это мы выделили примерно 13 миллионов тенге»,- говорит заместитель директора «Дендропарка» Усен Курманбай.

Собираются обновить в дендропарке и его внешний вид. Смету чиновники уже подготовили, к ремонту строители приступят уже в этом году. А замена устаревших водоисточников ожидается в следующем году.

«На территории дендропарка собираемся обновить системы орошения. Сейчас готовим смету, идет конкурс, по окончанию конкурса выберем подрядчика. В этом году собираемся закончить документы для сметы. Также обновляем ограждение парка, он немного устарел, конкурс уже проводится, осталось найти подрячика. В этом году собираемся начать уже работу по обновлению внешнего вида»,— делится заместитель управления контроля качества городской среды г. Шымкента Нурсултан Кенжебаев.

Озеленение в городе продолжается, ожидается стройка 7 цветочных садов. Спонсирует клумбы компания которая и будет за ними ухаживать. Инвесторы уже определили места, где будут находиться цветочники.

«В городе мы ухаживаем за 39 парками и 39 цветочными садами. В следующем году мы собираемся спонсировать 7 цветочных парков. Так как мы ухаживаем за растениями, мы решили принять такое решение. 7 цветочных садов будут находиться в микрорайоне нижний Отырар, Нурсат, Терискей, рядом с пивзоводом, МЖК и у въезда в Шымкент. Их отличие в том, что у них есть автополив, который не будет распылять лишнюю воду«,- говорит Жандос Оспанов, директор компании ТОО «Build stroi».

В этом году на озеленение города выделили 380 миллионов тенге. Это означает, что на 1000 гектаров будет высажено 1 миллион 267 тысяч деревьев.

Коркем Усибалиева