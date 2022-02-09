В южном мегаполисе в 2022 году планируется построить сразу 7 скверов для комфорта жителей, сообщает OTYRAR.

Они будут располагаться в микрорайонах Нижний Отырар, Теріскей, Нурсат (в районе многоэтажных жилых домов №205 и 217-218), перед пивзаводом и между улицами Есиль и Камал.

Новые «зеленые» зоны отдыха построят на средства спонсоров.

«Конечно хотелось бы построить больше скверов и парков. Мы рассмотрели свободные земельные участки в городе, насчитали 23. Но многие участки принадлежат частным владельцам. Пока в этом году решили построить скверы в 7 точках города, в следующем построим еще. Все скверы будут построены за счет спонсоров», — говорит Галымжан Ильясов, руководитель управления развития комфортной городской среды Шымкента.

По словам Галымжана Ильясова проектно-сметная документация новых скверов на стадии разработки. Строить их начнут уже в этом году.

Кроме того, в 2022 году в южном мегаполисе обещают высадить более 1 млн деревьев. В Дендропарке установят систему автополива, а территорию Кошкар-ата реконструируют.