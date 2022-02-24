В Туркестанской области полицейские задержали мужчину, оформившего кредит на чужое имя

В Тюлькубасском районе, полицейские задержали афериста, который взял онлайн-кредит на имя местного жителя, передает OTYRAR.

В местный РОП обратился сельчанин с заявлением о мошенничестве. Как заверил потерпевший, на его имя неизвестные взяли онлайн-кредит на сумму 450 тысяч тенге. Через два месяца, мужчине пришло уведомление от банка, он сразу обратился за помощью к сотрудникам полиции.

После того как правоохранители приняли заявление, они задержали афериста на одной из улиц района. Им оказался знакомый потерпевшего. Мошенник втерся в доверие сельчанина, пообещав ему «оформить товарный кредит и погасить его деньгами из пенсионного фонда». Полученные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды. Сейчас ведется досудебное расследование и устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

«Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК «Мошенничество». С целью установления подозреваемых, полицейские Тюлькубасского РОП провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Мошенник от имени знакомого отправил запрос в банк и получил одобрение. После чего, воспользовавшись данными потерпевшего, аферист обманным путем перевел деньги на свой счет» -, сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.

Чтобы избежать таких аферистов, полицейские Туркестанской области просят граждан не проявлять излишнюю доверичивость к малознакомым людям. А если вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.