Водитель автобуса, не довезший до конечной остановки, получил строгий выговор

Водителю автобуса объявили выговор. Шофёр оставил пассажиров на дороге, не доехав до конечной остановки.

Возмущенные пассажиры пожаловались на этот инцидент в социальных сетях.

Уставших после работы пассажиров высадили посреди дороги и объявили: автобус дальше не едет! С жалобы в социальных сетях начались разбирательства с транспортной компанией, обслуживающей в Шымкенте 150-ый маршрут. Там заявили, что на инцидент отреагировали, объявив водителю выговор.

Наурыз Сугралиев, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента:

“Компания Т-Бас провела расследование. Виновника выявили и приняли меры. Был объявлен выговор. Хотим сказать, что работа общественного транспорта у нас на постоянном контроле по 150 маршруту, руководство Ти-Бас приняло жёсткие меры. Водителя предупредили, если это повторится, то его уволят”.

Транспортники уверяют, автобусов по №150 маршруту достаточно. Из микрорайона Достык до Железнодорожного вокзала курсирует 10 автобусов. А интервал между ними составляет 16-18 минут.

Дархан Куанышбеков, руководитель шымкентского городского центра диспетчерской службы:

“Как вы видите, у нас есть возможность следить, во сколько они выехали утром и во сколько водители возвращаются вечером. Автобусов на маршруте №150 — всего 10. Если мы добавим ещё, то частота движения автобусов будет слишком частая”.

Проблемы общественного транспорта отслеживает городской диспетчерский центр. При отклонении от маршрута, предупреждение будет выдано непосредственно компании-перевозчику. Это значит, что время устранения недочётов зависит только от них. С жалобами на работу общественного транспорта, горожане могут обратиться в call-центр “ikomek” по номеру 109. При этом пассажиры должны запомнить госномер автобуса.