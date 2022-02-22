Жители Шымкента больше 20 лет не могут приватизировать свою недвижимость

Три дома в Шымкенте буквально повисли в воздухе. Вот уже больше 20 лет местные жители не могут их приватизировать, передает OTYRAR.

Три общежития в 1998 году сотрудникам местной железной дороги выдали под постоянное жилье. Но приватизировать жилплощадь вовремя они не успели. Теперь пенсионеры железнодорожники и их дети пытаются получить правоустанавливающие документы.

«Мы обращались в суд. Десятерым жителям суд одобрил приватизацию. Они оформили документы, а мы получили отказ. И 30 семей до сих пор живут без документов. При том, что когда мы обращались в суд, у всех был одинаковый набор документов. Теперь, куда бы мы не обращались, нам нигде не могут помочь», — говорит Кулбек Калжанов, житель Шымкента.

Документы на жилье железнодорожникам нужны, чтобы подключиться к коммунальным благам. Воду они протянули от частников, платить за нее приходится на порядок дороже. Свет люди покупают у местной железной дороги, дома отапливают углем, а в общежитии электрообогревателями.

«У нас в двух комнатах стоят обогреватели, за свет в месяц выходит 30-40 тысяч тенге. Это очень дорого, тем более, что у нас проводка старая, не всегда выдерживает напряжение«, — говорит Рамиля Аскарова, жительница Шымкента.

В управлении жилья говорят, чтобы приватизировать жилплощадь, дома, сначала надо передать на их баланс, но сделать это невозможно. На балансе КТЖ, которые передали их своим сотрудникам, они не числятся, а значит, по сути, бесхозные. 10 семей успели приватизировать свою жилплощадь на основании письма КТЖ. Но с 2013 года такие справки стали недействительны и приватизировать можно лишь те дома, которые находятся на балансе акимата.

«Предложено жителям сделать акт оценки данного имущества и передать документы в наше управление, и на основании данных документов мы будем брать на баланс и приватизировать этим жильцам. Это займет месяц, может быть два», — говорит Гулима Байсеитова, главный специалист управления жилья г. Шымкента.

Вот только не у всех жителей повисших в воздухе домов и квартир, есть средства обратиться к оценщикам. И даже если они найдутся, по словам юристов, не каждая оценочная компания займется оценкой жилья, на которое нет правоустанавливающих документов. Замкнутый круг, в котором, без водопровода, качественной электроэнергии и газа живут жители третьего мегаполиса.