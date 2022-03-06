С 8 марта «Аэрофлот» приостановит все международные рейсы в Казахстан.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы в Казахстан с 8 марта, сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК.

«По информации авиакомпании «Аэрофлот», в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов, «Аэрофлот» приостанавливает выполнение всех регулярных рейсов в Казахстан с 00.00 часов 8 марта по московскому времени«, – говорится в сообщении.

Пассажиры отменённых рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета по месту приобретения. Возврат за неиспользованную перевозку можно произвести в любое время до конца этого года или переоформить её без штрафов на другие даты до конца этого года с сохранением маршрута.