Аэропорт Шымкента открыт для полетов

Ограничение на полеты в аэропорту города Шымкент сняты раньше прогнозируемого срока. Сегодня 16 декабря в районе 05:00 утра видимость по горизонтали составила 1400 м и по вертикали 150 м., сообщает Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК на своей страничке в Facebook

Утренний рейс DV 701 авиакомпании SCAT запланированный на 06:30 утра вылетел по расписанию. Аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, улучшение видимости планировалось только к полудню 16 декабря. По метеоусловиям (густой туман) аэропорт города Шымкента был закрыт с 17:00 часов 14 декабря, сообщалось на странице Комитета.

За 14 декабря т.г. в/из аэропорта Шымкента было отменено 15 рейсов (вылет/прилет) и задержано 7 рейсов (вылет/прилет). За 15 декабря в/из аэропорта Шымкента было отменено 14 рейсов (вылет/прилет) и задержано 3 рейса (вылет/прилет). Закрытие аэропорта было осуществлено в соответствии требований по безопасности полётов.

Отмененные рейсы авиакомпании SCAT в/из Шымкента частично выполнялись в/из Тараза. Доставка пассажиров в/из Тараза осуществлялась авиакомпанией на автобусах.