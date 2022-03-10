Аким Шымкента вывел чиновников в народ

Глава Шымкента теперь будет проводить регулярные встречи с населением не только в акимате.

Как стало известно, градоначальник уже начал встречаться с жителями на местах. Вместе с подчиненными Мурат Айтенов встретился с жителями нескольких микрорайонов, где ответил на вопросы горожан.

Вместе с акимом на встречи будут приходить руководители управлений и аким района.

«Такие встречи будут проводиться регулярно. Такие встречи нам помогут намного быстрее решить проблемы горожан», — сказал Мурат Айтенов.

Встречам уже дали начало. Мурат Айтенов встретился с жителями в Аль-Фарабийском районе, выслушал их вопросы. На повестке дня: безопасность, освещение, тротуары, мусор, дороги и другие.

Глава района дал поручение своим подчиненным в короткие сроки изучить все детально и показать результат.