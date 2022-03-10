АСП получили более 11 тысяч шымкентских семей

На сегодняшний день адресная социальная помощь назначена 55,7 тыс. человек в 11309 семьях.

Об этом сообщили в управлении занятости и социальной защиты.

«Сегодня с трудоспособными лицами из числа получателей государственной адресной социальной помощи заключаются социальные договоры, ведется работа по вовлечению в активные меры занятости«, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что из 55 700 граждан, получающих социальную помощь, более 17 тысяч трудоспособных, остальные-дети до 18 лет, студенты, пенсионеры и др.

Из трудоспособных 8570 имеют работу на момент обращения, 143-безработные, 8670-инвалиды 1,2 группы и лица, занимающиеся уходом за детьми.