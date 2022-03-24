Более 2 млн тенге выплатили шымкентцам за сообщения о коррупции

По итогам прошлого года за сообщения о коррупционных фактах в Шымкенте поощрили 12 человек. Им выплатили более 2 млн тенге, сообщает OTYRAR.

В текущем году за 2 месяца поощрены 3 человека, размер вознаграждения составил более 600 тысяч тенге.

Напомним, сегодня для лиц, сообщивших о коррупционном правонарушении или иным образом, оказывающим содействие в противодействии коррупции, законодательно установлены единовременные денежные вознаграждения.

Необходимо подчеркнуть, что поощрение осуществляется только при достоверности информации, а также наличии вступившего в законную силу приговора суда.

В Антикоррупционной службе напоминают, что любой гражданин столкнувшийся с вымогательством денежных средств, хищением, злоупотреблением или превышением власти со стороны должностных лиц, может обратиться по номеру CaII-центра 1424.