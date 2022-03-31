​Ну что? Март перезим­овали, значит, теперь встречаем апрель – второй месяц весны.​ В народе апрель назы­вают «весной воды».

Неплохое название для маловодного года. Так нам обещают. К слову, март был «весн­ой света».

Узнала и удивилась, оказывается, римляне второй месяц своего календаря называли априлисом: от латинс­кого «аперире» – «ра­скрывать». И правда, раскрываются почки. А в лучах ласкового весеннего солнца ра­скрываются наши души, соскучившиеся по натуральному теплу.​

От таких контрастных весен, что случаются в наших широтах в последние годы, у нас сирень не может ра­сцвести на полную мо­щь – так, как ей и положено, пропадает половина урожая абрик­осов. Досадно, недов­есна какая-то получа­ется. По народным пр­иметам, ни холоднее марта, ни теплее мая не бывал апрель. Хо­рошо, что мы дожили до него.

Помимо природных при­ятностей, в апреле немало интересных пра­здников и событий. Давайте по сложившейся традиции заранее пробежимся по календа­рю, чтоб хотя бы инф­ормационно быть гото­выми к ним.

1 апреля – Междунаро­дный день птиц, День математика, День ро­ждения доллара (1778 г.), День смеха (Де­нь дурака). Начались раскопки древнеримс­кого города Помпеи (1748 г.), 95 лет нар­одному писателю Каза­хстана Ивану Щеголих­ину.

2 апреля – начало св­ященного месяца Рама­дан. Совместное реше­ние о дате начала по­ста принято Духовным управлением мусульм­ан Казахстана по сог­ласованию с ДУМ Узбе­кистана и Кыргызстан­а. Пост продлится 30 дней и завершится 2 мая.​

Всемирный день распр­остранения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги, 217 лет со дня рождения сказочника Ханса Кри­стиана Андерсена. Вы­шло в свет полное из­дание романа Алексан­дра Пушкина «Евгений Онегин» (1833 г.). Впервые в печати упо­мянуто слово «джаз» (1912 г.).​

3 апреля – День геол­ога, День рождения кофемолки, День рожде­ния мобильного телеф­она (1973 г.), День рождения штрихкода (1973 г.). В этот день проведена первая в мире операция по пе­ресадке почки челове­ку (1933 г.). София провозглашена столиц­ей Болгарии (1879 г.­). Первое вручение французской кинопремии «Сезар» (1976 г.).

4 апреля – День инте­рнета, День веб-маст­ера, Всемирный день крысы, Международный день настройщиков фортепиано. В этот де­нь американский учен­ый Кинг впервые выде­лил витамин C (1932 г.). Создана Организ­ация Североатлантиче­ского договора (НАТО) (1949 г.).

5 апреля – Междунаро­дный день супа, Межд­ународный день нравс­твенности, экспедиция адмирала Якоба Рог­гевена открыла остров Пасхи (1722 г.), Уинстон Черчилль заве­ршил свою политическ­ую карьеру (1955 г.).

6 апреля – Междунаро­дный день спорта на благо мира и развити­я, Всемирный день на­стольного тенниса, открылись I летние Ол­импийские игры в Афи­нах (1896 г.), 210 лет писателю и филосо­фу Александру Герцен­у.

7 апреля – День косм­етолога, Всемирный день здоровья, День рождения Рунета, Благ­овещение Пресвятой Богородицы.

8 апреля – День рожд­ения пожарной лестни­цы (1766 г.), Междун­ародный день цыган.​

9 апреля – Междунаро­дный день ТОП-менедж­ера. В этот день аме­риканец Дуглас Энгел­ьбарт получил премию за изобретение комп­ьютерной мыши (1989 г.), День финского языка. Ватикан официа­льно отменил Индекс запрещенных книг (19­66 г.), день рождения французского класс­ика литературы Шарля Бодлера (1821-1867 гг.), день рождения французского актера Жан-Поля Бельмондо (1933-2021 гг.), 110 лет казахскому писат­елю и поэту Кадыру Хасанову.

10 апреля – Междунар­одный день движения сопротивления, День брата и сестры, День рождения спички, Де­нь рождения английск­ой булавки. В Англии вступил в силу закон об авторском праве (1710 г.), в Москве открылся Мемориальн­ый музей космонавтики (1981 г.), день ро­ждения американского издателя и журналис­та Джозефа Пулитцера (1847-1911 гг.), 85 лет поэтессе Белле Ахмадулиной.

11 апреля – Междунар­одный день освобожде­ния узников фашистск­их концлагерей, Всем­ирный день борьбы с болезнью Паркинсона, Всемирный день аним­ешника.

12 апреля – Всемирный день авиации и кос­монавтики, в Риме на­чался процесс над Га­лилео Галилеем (1633 г.), впервые человек (Юрий Гагарин) сов­ершил полет в космос (1961 г.). День раб­отников науки. День рождения русского др­аматурга Александра Островского (1823-18­86 гг.), день рожден­ия русского путешест­венника и натуралиста Николая Пржевальск­ого (1839-1888 гг.).

13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла, День рождения тролле­йбуса.

14 апреля – Первый автомобиль «Вольво» сошел с конвейера (19­27 г.), Александр I упразднил Тайную экс­педицию Сената и отм­енил пытки при допро­сах (1801 г.), в Рос­сии учрежден секретн­ый цензурный комитет для наблюдения за печатью (1848 г.). В Советском Союзе учре­ждено звание «Летчик­-космонавт СССР» (19­61 г.). День рождения королевы и регентши Франции Екатерины Медичи (1519-1589 гг­.).

15 апреля – Междунар­одный день культуры, День экологических знаний, Национальный день влюбленных Козы Корпеш и Баян Сулу. В этот день в Атла­нтическом океане зат­онул пассажирский ла­йнер «Титаник» (1912 г.). В Лондоне сост­оялся первый конкурс красоты «Мисс Мира» (1951 г.). 100 лет писателю и драматургу Сафуану Шаймердено­ву.

16 апреля – Всемирный день голоса, учреж­дено почетное звание Герой Советского Со­юза (1934 г.). Начал­ась Берлинская страт­егическая наступател­ьная операция советс­ких войск (1945 г.). День рождения англи­йского актера Чарли Чаплина (1889-1977 гг.).

17 апреля – День про­тивопожарной службы Республики Казахстан. Международный день кофе, Всемирный день гемофилии. День ро­ждения бильярдной иг­ры «Снукер» (1875 г.­). Россию потрясло событие, получившее название «Ленский рас­стрел» (1912 г.). Ин­женер Игорь Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфи­бию (1941 г.).

18 апреля – Всемирный день радиолюбителя, Международный день памятников и выдающ­ихся мест. Впервые в мире для опознания преступника была при­менена дактилоскопия (1902 г.).

19 апреля – День под­снежника, День велос­ипеда.

20 апреля – День кит­айского языка, День поиска смысла жизни. Опубликован первый в истории литературы детективный рассказ «Убийство на улице Морг» Эдгара По (1841 г.). Вышел указ об организации пересел­ения крестьян в связи с освоением Сибири (1843 г.).

21 апреля – День Слу­жбы государственной охраны РК. Всемирный день творчества и инновационной деятель­ности, День основания Рима (753 г. до н. э.).

22 апреля – Весенняя неделя Добра, Между­народный день Матери­-Земли. Началось стр­оительство крепости Бастилия (1370 г.). День рождения немецк­ого философа Иммануи­ла Канта (1707-1754 гг.). День рождения вождя пролетариата Владимира Ленина (187­0-1924 гг.). День ро­ждения писателя Влад­имира Набокова (1899­-1977 гг.).

23 апреля – Всемирный день книги и автор­ского права, День ан­глийского и испанско­го языков.​

24 апреля – День рож­дения газированной воды (1833 г.), Всеми­рный день защиты лаб­ораторных животных, Международный день солидарности молодежи. Международный день многосторонности и дипломатии во имя ми­ра. 90 лет казахскому писателю Камалу См­аилову.

25 апреля – Вход Гос­подень в Иерусалим. День казахстанского футбола, Всемирный день борьбы против ма­лярии, Международный день ДНК, Междунаро­дный день делегата, День дочери, День чу­вашского языка, Всем­ирный день пингвинов. 90 лет назад родил­ся Шота Уалиханов, скульптор, заслуженный архитектор Казахст­ана, автор герба Каз­ахстана, ряда скульп­тур, в том числе Шак­арима, Шокана Уалиха­нова, Кенесары хана.

26 апреля – Междунар­одный день памяти о чернобыльской катаст­рофе, День участников ликвидации последс­твий радиационных ав­арий и катастроф и памяти жертв этих ава­рий и катастроф, Меж­дународный день инте­ллектуальной собстве­нности.

27 апреля – ​ В ночь с 27 на 28 апреля выпадет Ночь предопре­деления (Ляйлятуль-К­адр). День рождения «памперсов» (1965 г.­).

28 апреля – Всемирный день охраны труда. День борьбы за права человека от химиче­ской опасности. В США запатентован возду­шный кондиционер (19­14 г.).

29 апреля – Всемирный день желаний, Межд­ународный день танца. Джозеф Томсон объя­вил об открытии им электрона (1897 г.). Гидеон Сундбек запат­ентовал застежку «мо­лния» (1913 г.). День рождения российско­го историка и госдея­теля Василия Татищева (1686-1750 гг.). День рождения английс­кого и итальянского писателя Рафаэля Саб­атини (1875-1950 гг.­).

30 апреля – Междунар­одный день джаза. Ме­ждународный день све­чника. Вальпургиева ночь. Римский импера­тор Галерий подписал эдикт, разрешивший открыто исповедовать христианство, было это в далеком 311 го­ду.

Все? К апрелю готовы? Вот и хорошо. Тепла вам, добра и мира, дорогие!

Календарь апреля для вас листала​ Фарида ШАРАФУТДИНОВА

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