Ну что? Март перезимовали, значит, теперь встречаем апрель – второй месяц весны. В народе апрель называют «весной воды».
Неплохое название для маловодного года. Так нам обещают. К слову, март был «весной света».
Узнала и удивилась, оказывается, римляне второй месяц своего календаря называли априлисом: от латинского «аперире» – «раскрывать». И правда, раскрываются почки. А в лучах ласкового весеннего солнца раскрываются наши души, соскучившиеся по натуральному теплу.
От таких контрастных весен, что случаются в наших широтах в последние годы, у нас сирень не может расцвести на полную мощь – так, как ей и положено, пропадает половина урожая абрикосов. Досадно, недовесна какая-то получается. По народным приметам, ни холоднее марта, ни теплее мая не бывал апрель. Хорошо, что мы дожили до него.
Помимо природных приятностей, в апреле немало интересных праздников и событий. Давайте по сложившейся традиции заранее пробежимся по календарю, чтоб хотя бы информационно быть готовыми к ним.
1 апреля – Международный день птиц, День математика, День рождения доллара (1778 г.), День смеха (День дурака). Начались раскопки древнеримского города Помпеи (1748 г.), 95 лет народному писателю Казахстана Ивану Щеголихину.
2 апреля – начало священного месяца Рамадан. Совместное решение о дате начала поста принято Духовным управлением мусульман Казахстана по согласованию с ДУМ Узбекистана и Кыргызстана. Пост продлится 30 дней и завершится 2 мая.
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги, 217 лет со дня рождения сказочника Ханса Кристиана Андерсена. Вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» (1833 г.). Впервые в печати упомянуто слово «джаз» (1912 г.).
3 апреля – День геолога, День рождения кофемолки, День рождения мобильного телефона (1973 г.), День рождения штрихкода (1973 г.). В этот день проведена первая в мире операция по пересадке почки человеку (1933 г.). София провозглашена столицей Болгарии (1879 г.). Первое вручение французской кинопремии «Сезар» (1976 г.).
4 апреля – День интернета, День веб-мастера, Всемирный день крысы, Международный день настройщиков фортепиано. В этот день американский ученый Кинг впервые выделил витамин C (1932 г.). Создана Организация Североатлантического договора (НАТО) (1949 г.).
5 апреля – Международный день супа, Международный день нравственности, экспедиция адмирала Якоба Роггевена открыла остров Пасхи (1722 г.), Уинстон Черчилль завершил свою политическую карьеру (1955 г.).
6 апреля – Международный день спорта на благо мира и развития, Всемирный день настольного тенниса, открылись I летние Олимпийские игры в Афинах (1896 г.), 210 лет писателю и философу Александру Герцену.
7 апреля – День косметолога, Всемирный день здоровья, День рождения Рунета, Благовещение Пресвятой Богородицы.
8 апреля – День рождения пожарной лестницы (1766 г.), Международный день цыган.
9 апреля – Международный день ТОП-менеджера. В этот день американец Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши (1989 г.), День финского языка. Ватикан официально отменил Индекс запрещенных книг (1966 г.), день рождения французского классика литературы Шарля Бодлера (1821-1867 гг.), день рождения французского актера Жан-Поля Бельмондо (1933-2021 гг.), 110 лет казахскому писателю и поэту Кадыру Хасанову.
10 апреля – Международный день движения сопротивления, День брата и сестры, День рождения спички, День рождения английской булавки. В Англии вступил в силу закон об авторском праве (1710 г.), в Москве открылся Мемориальный музей космонавтики (1981 г.), день рождения американского издателя и журналиста Джозефа Пулитцера (1847-1911 гг.), 85 лет поэтессе Белле Ахмадулиной.
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, Всемирный день анимешника.
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики, в Риме начался процесс над Галилео Галилеем (1633 г.), впервые человек (Юрий Гагарин) совершил полет в космос (1961 г.). День работников науки. День рождения русского драматурга Александра Островского (1823-1886 гг.), день рождения русского путешественника и натуралиста Николая Пржевальского (1839-1888 гг.).
13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла, День рождения троллейбуса.
14 апреля – Первый автомобиль «Вольво» сошел с конвейера (1927 г.), Александр I упразднил Тайную экспедицию Сената и отменил пытки при допросах (1801 г.), в России учрежден секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью (1848 г.). В Советском Союзе учреждено звание «Летчик-космонавт СССР» (1961 г.). День рождения королевы и регентши Франции Екатерины Медичи (1519-1589 гг.).
15 апреля – Международный день культуры, День экологических знаний, Национальный день влюбленных Козы Корпеш и Баян Сулу. В этот день в Атлантическом океане затонул пассажирский лайнер «Титаник» (1912 г.). В Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс Мира» (1951 г.). 100 лет писателю и драматургу Сафуану Шаймерденову.
16 апреля – Всемирный день голоса, учреждено почетное звание Герой Советского Союза (1934 г.). Началась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск (1945 г.). День рождения английского актера Чарли Чаплина (1889-1977 гг.).
17 апреля – День противопожарной службы Республики Казахстан. Международный день кофе, Всемирный день гемофилии. День рождения бильярдной игры «Снукер» (1875 г.). Россию потрясло событие, получившее название «Ленский расстрел» (1912 г.). Инженер Игорь Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию (1941 г.).
18 апреля – Всемирный день радиолюбителя, Международный день памятников и выдающихся мест. Впервые в мире для опознания преступника была применена дактилоскопия (1902 г.).
19 апреля – День подснежника, День велосипеда.
20 апреля – День китайского языка, День поиска смысла жизни. Опубликован первый в истории литературы детективный рассказ «Убийство на улице Морг» Эдгара По (1841 г.). Вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири (1843 г.).
21 апреля – День Службы государственной охраны РК. Всемирный день творчества и инновационной деятельности, День основания Рима (753 г. до н. э.).
22 апреля – Весенняя неделя Добра, Международный день Матери-Земли. Началось строительство крепости Бастилия (1370 г.). День рождения немецкого философа Иммануила Канта (1707-1754 гг.). День рождения вождя пролетариата Владимира Ленина (1870-1924 гг.). День рождения писателя Владимира Набокова (1899-1977 гг.).
23 апреля – Всемирный день книги и авторского права, День английского и испанского языков.
24 апреля – День рождения газированной воды (1833 г.), Всемирный день защиты лабораторных животных, Международный день солидарности молодежи. Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира. 90 лет казахскому писателю Камалу Смаилову.
25 апреля – Вход Господень в Иерусалим. День казахстанского футбола, Всемирный день борьбы против малярии, Международный день ДНК, Международный день делегата, День дочери, День чувашского языка, Всемирный день пингвинов. 90 лет назад родился Шота Уалиханов, скульптор, заслуженный архитектор Казахстана, автор герба Казахстана, ряда скульптур, в том числе Шакарима, Шокана Уалиханова, Кенесары хана.
26 апреля – Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, Международный день интеллектуальной собственности.
27 апреля – В ночь с 27 на 28 апреля выпадет Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр). День рождения «памперсов» (1965 г.).
28 апреля – Всемирный день охраны труда. День борьбы за права человека от химической опасности. В США запатентован воздушный кондиционер (1914 г.).
29 апреля – Всемирный день желаний, Международный день танца. Джозеф Томсон объявил об открытии им электрона (1897 г.). Гидеон Сундбек запатентовал застежку «молния» (1913 г.). День рождения российского историка и госдеятеля Василия Татищева (1686-1750 гг.). День рождения английского и итальянского писателя Рафаэля Сабатини (1875-1950 гг.).
30 апреля – Международный день джаза. Международный день свечника. Вальпургиева ночь. Римский император Галерий подписал эдикт, разрешивший открыто исповедовать христианство, было это в далеком 311 году.
Все? К апрелю готовы? Вот и хорошо. Тепла вам, добра и мира, дорогие!
Календарь апреля для вас листала Фарида ШАРАФУТДИНОВА