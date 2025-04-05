Чем порадует апрель?

Второй месяц весны уже вступил в свои права. Какой же он у нас на юге яркий, пестрый, красочный: кругом тюльпаны, нарциссы, скоро сирень зацветет, трава все еще изумрудного цвета (потом она начнет выгорать). Птицы по утрам вовсю щебечут, чирикают, переговариваются о чем-то, а кто-то настойчиво выясняет отношения.

А тепло-то как! Такой нежный ветер ласкает лицо и приводит в движение тюль на окнах (у кого он еще остался), ведь ему на смену повсеместно пришли жалюзи. А еще теплые капли весеннего дождя, пузыри на лужах… Весенняя капель – вроде так это называется. Божья благодать, не иначе!

Вы заметили, что все меньше хочется быть дома, все больше тянет на улицу, на природу, пусть это даже обычный приусадебный участок. За стенами квартиры столько интересного происходит… Во-первых, хочется наблюдать за окончательным пробуждением природы. Во-вторых, забавно и любопытно посмотреть на молодежь, да и просто на современниц: как они изящно поменяли имидж – все-таки весна в городе.

В такие дни хочется встречаться с друзьями, делиться планами. У нас-то их громадье! А чтобы не прозевать подходящего повода для встреч, давайте посмотрим, какими праздниками полон апрель.

1 апреля – День смеха или День дурака – мы уже проскочили. Ну и хорошо, честно говоря, терпеть не могу розыгрыши.

Так, просто к слову, в апреле в Казахстане нет ни одного государственного праздника.

Нет и мусульманских. Ведь только 30 марта была Ораза айт.

Зато сразу несколько православных: 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;

13 апреля – Вход Господень в Иерусалим, 20 апреля – Светлое Христово Воскресение, Пасха. 29 апреля православные отмечают Радоницу.

Из профессиональных праздников есть вот такие: 6 апреля (первое воскресенье апреля) – День геолога; 12 апреля – День космонавтики, в Казахстане – День работников науки; 21 апреля – День Службы государственной охраны РК.

По календарю ООН апрель просто нашпигован датами и праздниками.

2 апреля – Всемирный день распространения знаний об аутизме.

4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

5 апреля – Международный день совести.

6 апреля – Международный день спорта на благо мира и развития.

7 апреля – Всемирный день здоровья; День памяти о геноциде в Руанде.

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос).

20 апреля – Международный день китайского языка.

21 апреля – Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

22 апреля – Международный день Земли.

23 апреля – Всемирный день книг и авторского права; Международный день английского языка (ООН); Международный день испанского языка (установлен ООН в честь Мигеля Сервантеса в день его кончины).

24 апреля – Международный день мультилатерализма и дипломатии за мир.

25 апреля – Всемирный день борьбы против малярии; Международный день девушек в ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) или Всемирный день девушек в IT; Международный день делегата (для повышения осведомленности о роли представителей и делегатов государств-членов в ООН).

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф); Международный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

28 апреля – Всемирный день охраны труда.

29 апреля – День ОЗХО (День памяти всех жертв применения химического оружия).

30 апреля – Международный день джаза.

Самое время быстренько подумать о важных делах на апрель, набросать план предстоящих дел. Съездить на природу – это святое. Можно за грибами, можно просто полюбоваться степными тюльпанами и маками-васильками. Запечатлеть всю эту красоту на фото и видео.

Немного о грустном, но крайне необходимом: надо съездить на кладбище, проверить могилы наших ушедших. Где-то подкрасить, подклеить, что-то починить. Кусты сирени или жасмина подпилить, лишнюю траву повыдергивать.

До празднования Дня Победы осталось чуть больше месяца. Можно собрать в одну папку, стопку фото своего ветерана, освежить воспоминания о нем, рассказать своим детям-внукам об их предках фронтовиках-тыловиках, о вкладе твоей страны, города в дело разгрома фашистской гадины. «Для чего?» – спросите вы. А для того, чтобы быть готовыми к славному юбилею – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Можно принять участие в субботниках на Карте Героев на кладбище по улице Толстого. В уборке памятников Героям Великой Отечественной войны, которых по всему Шымкенту установлено немало. Чего стоит посещение памятника Ережепбаю Молдабаеву на Катын копре! Герою Советского Союза. 19 лет ему было… Вдумайтесь только: двое суток, не имея связи с полком, Молдабаев в числе 11-ти солдат, оставшихся на западном берегу реки Вислы, отбивал контратаки немцев. За это время они отразили девять контратак численно превосходящих сил противника. Плацдарм удержали, что обеспечило переправу остальным подразделениям полка.

Наш земляк, младший сержант Молдабаев погиб в бою 7 августа 1944 года. Похоронен в польском селе Грудза Люблинского воеводства…

…Про гардероб мы вроде говорили: можно пробежать по магазинам, если повезет, нарветесь на сезонные скидки.

В общем, дел на апрель предостаточно. Приготовьтесь к тому, что они будут радостными, шумными, компанейскими.

Да, чуть не забыла! Если в доме есть выпускники, то создайте им все условия для подготовки к экзаменам. Не мешайте им, но тормошите, пусть пока меньше спят. Понятно, что стране нужны здоровые специалисты, но сейчас время собраться, им надо максимально сосредоточиться на учебе.

Вот и все. Дерзайте, стройте планы на остаток весны и лето. Пусть они будут мирными, добрыми. Пусть они для нас уже просто будут.

Фарида Шарафутдинова