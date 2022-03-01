«Черные» майнеры и 450 млн. тенге. Подробности

Майнинговую ферму с оборудованием на миллиард тенге выявили в Туркестанской области.

«Черные» майнеры подключили помещение к Шардаринской ГЭС, чтобы получать от неё электричество. Когда началось неучтённое потребление электроэнергии, сотрудники агентства по финмониторингу стали искать его источник. Так они и нашли крипто-ферму. Доход от незаконной добычи биткоинов составил порядка полумиллиарда тенге. В отношении «черных» майнеров завели уголовное дело.

«Департаментом экономических расследований совместно с сотрудниками ДКНБ и ДАПК Туркестанской области выявлен факт незаконной деятельности майнеров, с изъятием их доходов в особо крупном размере. Ориентировочная стоимость оборудования свыше 1 млрд тенге. Согласно заключению криминалиста сумма извлеченного дохода за период с марта по декабрь 2021 года более 450 млн тг.»,- рассказывает следователь ДЭР Туркестанской области Гулия Токтагулова.

Незаконные майнинговые фермы продолжают выявлять по всему Казахстану. Ранее их обнаружили в Шымкенте, Алматы, Нур-Султане и Караганде.