Нелегальных майнеров вычислили в Туркестанской области

Агентство по финмониторингу совместно с сотрудниками ДКНБ и ДАПК выявили факт незаконной майнинговой деятельности в Туркестанской области.

Незаконная майнинговая ферма с извлечением дохода в особо крупном размере была расположена рядом с Шардаринской ГЭС.

«Обнаружено оборудование в количестве 2899 единиц. Его ориентировочная стоимость – свыше 1 млрд тенге.Согласно заключению криминалиста, сумма извлеченного дохода за период с марта по декабрь 2021 года составила более 450 млн тенге», — сообщили в пресс-службе АФМ РК.