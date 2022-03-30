«Фабрику» массовой переподготовки откроют в Шымкенте

О вакансиях и искателях работы говорили на брифинге.

«Фабрики» массовой переподготовки откроют в Казахстане. Там казахстанцы смогут повышать квалификацию на базе колледжей и действующих предприятий. Все потому что рынок труда в последние годы заметно поменялся.

«У нас 15% населения занятых имеет только среднее образование. Им очень сложно трудоустроиться. Более 40% выпускников не трудоустраиваются по специальности. При выборе профессии 34% не сами выбирают будущую профессию. В дальнейшем, после завершения обучения, естественно, они не могут трудоустроиться. Поэтому важна профориентация со школьной скамьи, чтобы ученик при выходе из школы осознанно шел поступать в тот вуз, который ему по душе», — говорит Ержан Биржанов, вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

Первые такие фабрики планируется запустить близ Алматы и Шымкента, где сконцентрирована большая часть казахстанской молодежи. По словам Биржанова, они перенимают опыт Америки и других европейских и азиатских стран, когда те, во время кризисов обучали население быстрым профессиям.

«То есть это не 2-3 года обучения, а 2-3-месячные курсы, по которым можно быстро получить навыки, сертификат и быстро выйти на рынок», — рассказал Биржанов.

Говорили и о трудоустроенности инвалидов. В ближайшие годы число работающих людей с ограниченными возможностями планируют повысить до 30%. Сейчас в стране проживают 770 тысяч людей с инвалидностью, больше половины из них способны работать, но лишь четверть трудоустроены.

«31,26 если закон о занятости, для трудоустройства людей с инвалидностью есть квоты. Эти требования обязательны для средних и крупных предприятий, за исключением вредного производства. За неисполнение квот есть административная ответственность, но не всегда штрафы помогают, поэтому мы планируем внедрить в социальный кодекс механизм дополнительного контроля«, — рассказал Ержан Биржанов, вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

Иногда, не все люди с инвалидностью имеют достаточную для трудоустройства квалификацию. В министерстве, по словам Биржанова, работают не только над трудоустройством инвалидов, но и над их обучением.

«Для трудоустройства лиц с инвалидностью нужно сначала повысить их квалификацию. К сожалению, часть из них имеет только среднее образование. Мы сейчас работаем над этим вопросом в двустороннем направлении. Мы и предприятия будем обязывать исполнять квоту, внедряя удалённый контроль«, — рассказал Ержан Биржанов.

В стране планируют запустить сервис по поиску работы для фрилансеров. Таким образом самозанятых переведут в цифровой формат и обеспечат им официальное трудоустройство.

«Мы хотим вывести из тени самозанятых. В этой области заняты почти 900 тысяч человек, часть из которых оказывает разовые услуги вне закона и никак не защищены от заказчика. Электронный сервис „платформенная занятость“ позволит легко регистрировать их деятельность, быстро находить специалистов и официально оформлять отношения с заказчиками. Это приведет людей к нормальному уровню предпринимательской среды, чтобы они могли зарегистрироваться в дальнейшем и платить налоги«, — рассказал вице-министр.

Сейчас приложение находится на стадии разработки, уточнил он, но уже к концу этого года казахстанцы смогут его опробовать. Говорили и о трудовой миграции. С начала года, в Казахстан работать приехали больше 6 тысяч россиян. Почти такой же показатель был и годом ранее, так что говорить о наплыве мигрантов не приходится. Всего же в нашей стране живут и работают больше 100 тысяч граждан соседней страны.

«Приезжают высококвалифицированные специалисты, крупные IT-компании. Тот же inDriver открывает представительство в Казахстане. Если раньше приглашали на семинары за большие деньги, то сейчас компании будут приходить, и повышение квалификаций казахстанцев ускорится. При открытии компаний появятся рабочие места«, — говорит Ержан Биржанов, вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

Вице-министр труда и соцзащиты прокомментировал опасения казахстанцев по поводу конкуренции с россиянами на рынке труда. По его словам, приезжающие из России специалисты чаще всего имеют узкие направления деятельности, такие как консалтинг, IT-сфера, разработка IT-решений, информационная безопасность. По словам Биржанова, ситуацию с наплывом граждан соседней республики держат на контроле.