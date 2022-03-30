Казахстанские школьники будут учиться летом

В Казахстане будут действовать летние школы из-за отмены занятий во время январских событий и пандемии.

Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Соответствующий указ уже подписан.

«В данном случае учебный год у нас завершается 25 мая. Я вчера соответствующий приказ подписал. Но тем не менее, вы знаете, в январе мы не могли определённое время обучаться по объективным обстоятельствам. Кроме того, из-за пандемии у нас были очень большие и серьёзные потери в знаниях», – сказал Асхат Аймагамбетов.

Министр напомнил, что в прошлом году в стране работали летние школы. По его словам, в других странах дети в среднем обучаются от 190 до 200 дней в году, в Казахстане же учебный год длится 145 дней.

«За 11 лет – это большая разница. Это сказывается на качестве знаний. В итоге получается так, что условно в один день большая нагрузка на эти 145 дней, в других странах эта нагрузка растягивается на большее количество дней. Сейчас мы проводим исследование, по итогам будет поставлена точка. Мы обязательно всех вас проинформируем», –заявил Асхат Аймагамбетов.