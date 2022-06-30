«Мы будем заставлять отстающих учеников посещать летнюю школу», — Жанат Тажиева

Руководитель управления образования говорит, что в этом году посещение летней школы было на добровольной основе. Однако со следующего года этот пункт станет обязательным для отстающих учеников.

Уникальной возможностью подтянуть знания в летней школе воспользовались шымкентские школьники.

Учеба в школе была бесплатной для всех желающих на добровольной основе, однако основной упор был сделан на слабо-успевающих учениках. В летней школе могли по желанию заниматься и отличники. Обучение вели в стандартном формате – 40 минут по 3-4 урока в день. Оценки детям не ставили, домашнюю работу — не задавали. На уроки дети приходили в свободной форме.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкента:

«В летнюю школу мы выбрали тех детей, у которых низкая успеваемость и которых нужно дополнительно обучать. Были конечно родители, которые хотели, чтобы их дети дополнительно занимались. На основании министра образования со следующего года мы проведем летнюю школу. Теперь, мы будем заставлять тех детей, которые не успевают учиться. С ними мы будем досконально на основании приказа министра заниматься».

Педагоги работали в рамках утвержденной нагрузки на текущий учебный год. Сейчас они находятся на заслуженном летнем отдыхе.