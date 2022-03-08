Мужчина закидал шымкентский арбат лепестками роз

Как сделать приятное женщинам, об этом написанно сотни статей и книг, а вот мужчина из третьего мегаполиса подошел к празднику по-своему.

На арбате мужчина застелил лепестки роз в виде сердца и надписи 8-Марта. Как рассказал изданию «романтик», такая идея ему пришла не просто так.

«Я собрал розы с цветочных магазинов, чтоб не выкидывали их и решил застелить арбат. Пока ушло около сотни, надо будет набрать миллион», — говорит мужчина.

Мужчина с утра под хорошим настроением и считает, что итак плохого достаточно. А девушки ходят и улыбаются, делают фото.

«У меня душа радуется. Я потом все уберу, весь мусор унесу. Если фигурки разлетаются, я снова добавляю розы. Мне понадобилась около сотни роз. Мне приятно… Многие думают про меня, вот выпил и сидит, нет, это не так. Я пьян от любви к нашим дамам. Они у нас самые красивые и хорошие. Мне к сожалению некого поздравить, решил вот так сделать приятное всем. Были бы средства, я бы весь Арбат застелил розами»,- говорит мужчина.

Сам романтик себя попросил не показывать. Пусть для каждой девушки это будет подарок от неизвестного принца, передал он.