Бюджет Шымкента увеличат в два раза

Почти на 20 млрд тенге увеличен бюджет третьего мегаполиса, общая сумма составила 488 млрд тенге.

Об этом сегодня рассказали на сессии городского маслихата.

В акимате планируют бюджет довести до 1 триллиона тенге. Депутаты поддержали проекты чиновников. Деньги будут тратить на жилье, дороги, инфраструктуру, ирригационную систему и многое другое.

На благоустройство четырёх районов Шымкента выделят около 2 млрд-ов тенге. Деньги направят на ирригацию, освещение, детские площадки и камеры видеонаблюдения.

«Бюджет на 4 района составит 1 млрд 13 млн тенге, на детские площадки — 270 млн, на ирригационную систему 335 млн тенге. На обслуживание камер видеонаблюдения по городу и другие направления департамента полиции 2 млрд 320 млн тенге. На социальную сферу и инфраструктуру выделят 3 млрд тенге», — сказала Альбина Ельшиева, депутат маслихата г. Шымкента

На капремонт медицинских учреждений из казны выделят почти миллиард тенге, а на капитальный и текущий ремонт шымкентских дорог — 1 млрд 293 млн тенге. На поддержку бизнеса предусмотрено почти 700 млн тенге.

Депутат Нургазы Бухарбаев озвучил просьбу водителей — увеличить скоростной режим в Шымкенте, в ночное время — с 40 км в час до 60.

«Этот вопрос поднимается жителями уже продолжительное время. Сейчас в городе сократилось количество ДТП, везде стоят камеры Сергек. Это хорошо, но мы должны создавать комфорт для населения. Вот например есть места, где ограничение скорости 40 км. Это в основном возле образовательных и медучреждений. Но в ночное время, выходные и праздничные дни там людей мало и детей нет. Можно внести программные изменения на камерах Сергек и в ночное время суток увеличить скоростной режим с 40 км до 60 км в час. Почему нет?», — сказал Нургазы Бухарбаев, депутат маслихата г. Шымкента.

На сессии представили новый состав общественного совета: в него вошли бывшие чиновники и общественные деятели.