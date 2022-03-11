Брошенного новорожденного нашли на улице в Шымкенте

Мать бросила новорожденного сына на улице в Шымкенте. Женщина завернула младенца в пеленку и оставила на детской площадке, передает OTYRAR.

10 марта, в колл-центр скорой помощи Шымкента пришли растерянные девушки с младенцем. Они сообщили, что нашли плачущего мальчика возле песочницы на пересечении улиц Рыскулова-Байтурсынова.

Выяснилось, что ребенку всего сутки-двое. Состояние младенца оценивалось как тяжёлое, но стабильное. Сколько времени брошенный малыш находился на улице не установлено.

Врачи экстренно госпитализировали мальчика с переохлаждением в роддом в микрорайоне Нурсат, а затем перевели в профильную больницу на Асаре. Благодаря врачам малыш остался жив.

Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение и находится под медицинским наблюдением.

Вес ребенка — около трёх килограммов, рост — 50 сантиметров, азиатской внешности. Сотрудники правоохранительных органов надеются, что мать-кукушка, бросившая собственного сына, живет где-то неподалеку, а не приехала из другого города. ⠀

Сейчас проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства случившегося.