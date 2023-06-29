В Шымкенте известные журналисты вступили в ряды партии «AMANAT»

В Шымкентском городском филиале «AMANAT» состоялась торжественная церемония приема новых членов в партию. Билеты на этот раз были вручены представителям СМИ.

9 новоиспеченных членов партии заверили, будем работать над реализацией предвыборной программы по процветанию страны, повышению благосостояния народа.

Среди новых аманатовцев — корреспондент телеканала «Жибек жолы» АО «Телерадиокомплекса Президента» в Шымкенте — Нурлан Алимбаев. Партийный билет — это большая ответственность. На этот шаг я пошел осознанно, говорит журналист.

Нурлан Алимбаев, журналист:

«Аксакал Шерхан Муртаза сказал, если ко львам пустить щенка, то он вырастит смелым как лев. Сейчас в рядах партии очень много достойных людей. Смелых, образованных, со своими принципами. Для меня вступление в ряды партии — это шаг в будущее. Настало время, общество должно измениться. Я тоже хочу внести свой вклад в развитие страны».

Председатель Шымкентского городского филиала партии «AMANAT», вручая билеты журналистам, выразил уверенность в том, что они будут активно работать над реализацией предвыборной программы, стратегического плана партии и внесут достойный вклад в развитие и процветание города и страны.

Бахадыр Нарымбетов, председатель филиала партии «AMANAT» в г. Шымкенте:

«Отрадно, что в ряды партии вступают журналисты, которые открыто высказывают свое мнение, и вносят свой вклад в развитие города. Надеюсь в дальнейшем вы будете участвовать в реализации партийных проектов. Удачи во всех ваших добрых начинаниях».

«AMANAT» всегда находится в центре общественно-политических событий. Над созданием нового, справедливого Казахстана в Шымкенте работают более 28-ми тысяч членов партии. Они объединены в 38 первичные партийные организации.