Откуда вышел праздник 8 марта и какое отношение к этому имеет Шымкент?

В этом году Международному женскому дню исполняется 112 лет.

Если покопаться в исторических корнях данного праздника, можно заметить, что вышел он из рабочего движения, так же как и многие знаменательные даты.

С чего все началось?

В 1908 году на улицы Нью-Йорка вышли 15 тысяч женщин с требованием сократить рабочий день и увеличить заработную плату. К слову, в то время женщины за такое же количество рабочих часов получали гораздо меньше, чем мужчины. Представительницы слабого пола настолько громко заявили о себе, что Американская социалистическая партия решила назначить последний день февраля Днем трудящихся женщин.

Спустя 2 года, в 1910 году известный политический деятель Германии Клара Цеткин объявила об учреждении Медународного дня борьбы за права женщин. Эту идею поддержали в 17 странах мира. И постепенно в самых разных уголках планеты стали внедрять по настоящему «женский праздник». Однако отмечали его в разные дни — то в конце февраля, то в середине марта.

Говорят, что дата 8 марта пришла из движения в России. В 1917 году в этот день работницы ткацких фабрик вышли на забастовку с простым требованием «Хлеба и Мира». Спустя неделю после протестов император отрекся от своего престола.

Официально и документально Международный женский день был признан лишь в 1975 году Генеральной Ассамблеей ООН.

Клара Цеткин — ярый борец за права женщин

Однако прородительницей данного праздника по праву считается Клара Цеткин — основатель коммунистической партии Германии и ярый борец за права женщин, которая предложила в 1910 году учредить День борьбы за права женщин. Слава об активистке распространилась по свету, о ней говорили и слышали многие.

После ее смерти памятники, мемориалы, музеи стали украшать улицы Германии, России, Украины и Казахстана. Кстати, одна из улиц солнечного мегаполиса нашей страны также носит имя Клары Цеткин. О причинах и корнях которой, возможно, знают не многие.

Как отмечают 8 марта в мире?

В Китае рабочий день у женщин длится 4 часа вместо 8, но эта рекомендация не является законом, и часть работодателей ей просто не следует.

В Италии женщинам 8 марта дарят цветы мимозы. Этот обычай возник в Риме вскоре после Второй мировой войны, его источник неизвестен.