Откуда вышел праздник 8 марта и какое отношение к этому имеет Шымкент?

В этом году Международному женскому дню исполняется 112 лет.
Если покопаться в исторических корнях данного праздника, можно заметить, что вышел он из рабочего движения, так же как и многие знаменательные даты.
С чего все началось?
В 1908 году на улицы Нью-Йорка вышли 15 тысяч женщин с требованием сократить рабочий день и увеличить заработную плату. К слову, в то время женщины за такое же количество рабочих часов получали гораздо меньше, чем мужчины. Представительницы слабого пола настолько громко заявили о себе, что Американская социалистическая партия решила назначить последний день февраля Днем трудящихся женщин.
Спустя 2 года, в 1910 году известный политический деятель Германии Клара Цеткин объявила об учреждении Медународного дня борьбы за права женщин. Эту идею поддержали в 17 странах мира. И постепенно в самых разных уголках планеты стали внедрять по настоящему «женский праздник». Однако отмечали его в разные дни — то в конце февраля, то в середине марта.
Говорят, что дата 8 марта пришла из движения в России. В 1917 году в этот день работницы ткацких фабрик вышли на забастовку с простым требованием «Хлеба и Мира». Спустя неделю после протестов император отрекся от своего престола.
Официально и документально Международный женский день был признан лишь в 1975 году Генеральной Ассамблеей ООН.
Клара Цеткин — ярый борец за права женщин
Однако прородительницей данного праздника по праву считается Клара Цеткин — основатель коммунистической партии Германии и ярый борец за права женщин, которая предложила в 1910 году учредить День борьбы за права женщин. Слава об активистке распространилась по свету, о ней говорили и слышали многие.
После ее смерти памятники, мемориалы, музеи стали украшать улицы Германии, России, Украины и Казахстана. Кстати, одна из улиц солнечного мегаполиса нашей страны также носит имя Клары Цеткин. О причинах и корнях которой, возможно, знают не многие.
Как отмечают 8 марта в мире?
В Китае рабочий день у женщин длится 4 часа вместо 8, но эта рекомендация не является законом, и часть работодателей ей просто не следует.
В Италии женщинам 8 марта дарят цветы мимозы. Этот обычай возник в Риме вскоре после Второй мировой войны, его источник неизвестен.
В США март считается месяцем истории женщин. Ежегодно президент выступает с заявлением, в котором отдает должное достижениям и вкладу американских женщин.
В Казахстане 8 марта считается выходным днем. Уже много лет в этот день казахстанцы отдыхают несколько дней подряд. Женщинам дарят подарки и цветы, а в правительстве и местных акиматах никогда не забывают уделить внимание женской половине.
О женщинах в Казахстане
По официальным данным в стране проживает 9,8 млн женщин, это почти на 500 тысяч больше, чем мужчин-казахстанцев. При этом в городе проживают около 6 млн, остальные живут на селе. Средний возраст казахстанской женщины — 33,5 года. По статистике казахстанки выходят замуж в среднем в 24-25 лет. Ожидаемая продолжительность жизни- 75,5 года.
Здесь невольно вспоминаются слова Первого президента Нурсултана Назарбаева, который однажды на 8 марта подшутил, сказав, что «женщины живут дольше, потому что у них нет жен». Правда это или нет, остается лишь гадать. Однако на самом деле, мужчины в Казахстане живут в среднем на 8 лет меньше, чем женщины.
Уважаемые читательницы информационного портала OTYRAR! От всей души поздравляем Вас с этим весенним и солнечным праздником. Большого женского и материнского счастья, успехов в работе, уюта и тепла в семье, душевного равновесия и гармонии с миром.