Почему туннель на развязке Кунаева — Рыскулова утопает во время дождей?

Развязка на Кунаева стала проблемой для пеших жителей Шымкента. Подземка во время непогоды утопала в воде. Почему это случилось на брифинге объяснил замакима Шымкента — Максут Исахов, сообщает OTYRAR.

Развязку на Кунаева-Рыскулова сдадут в эксплуатацию полностью в июне. Об этом на брифинге заявил заместитель акима города — Максут Исахов.

Замакима прокомментировал утопающий во время дождей туннель. Причиной тому стала непогода и незавершенное строительство, говорит Исахов.

«Что касается качества? Во-первых надо сказать, что данный проект еще не окончен. Вот например, вы дом строите, дом еще не окончен — поэтому мы сейчас не можем сказать, что там какая то ошибка была или этой ошибки не было. Единственное там провалы идут по кольцу, асфальная дорога по кольцу тоже не окончена. За него даже деньги не оплачены, это мы временно дорогу открыли, мы его открыли чтобы город двигался. Вот эти все провалы которые были на дорогах, все будут приведены в породяк»,— рассказал заместитель акима Шымкента Максут Исахов.

Остро стоит в Шымкенте проблема нехватка квалифицированных кадров в дорожной отрасли. Дороги мегаполиса, по данным замакима, чаще всего строят дилетанты. Потому в адрес строительных компаний — много критики.

«Специалистов у нас везде не хватает, не только в дорожной сфере. Я не знаю с чем это связано, наверное для молодежи эта профессия не очень привлекательная. Но, как мы справляемся с этим? Если нам нужны специалисты в госорганы, мы все время работаем с вузами, которые выпускают специалистов которые нам нужны. Они, в основном, есть в Алматы и Усть-Каменогорске, мы постоянно пишем им письма и прглашаем их студентов«,- говорит Исахов.

Между тем, объёмы строительства растут. А вместе с этим выросли и цены на стройматериалы. По словам Максута Исахова, смета по госпроектам, в таком случае, подлежит корректировке. Для этого подрядчикам надо обратиться с заявлением.

«По закону подрядная организация может обратиться к заказчику если на рынке подорожали товары и попросить рассмотреть смету проекта. Иногда подрядчики обращаются, но очень редко государства идет на удорожание. Так как не только акимат принимает решение«,- рассказал замакима.