Преступную группу аферистов задержали полицейские в Шымкенте

В департамент полиции в августе прошлого года с заявлением обратились местные жители. Горожане сообщили, что попали в «сети» мошенников.

На раскрытие преступления ориентировали специальную группу из числа опытных сотрудников криминальной полиции и следователей мегаполиса.

«В течение нескольких месяцев оперативники проводили весь комплекс необходимых мероприятий, в результате которого установили и задержали 5 подозреваемых лиц, причастных к аферам. Все они жители Туркестанской области», — сообщила Салтанат Каракозова, официальный представитель Департамента полиции г. Шымкента.

Установлено, что преступная группа мошенников действовала по наработанной схеме. Аферисты, обещая доверчивым гражданам кредит через крупные торговые дома, обманом завладевали их персональными данными и личной подписью. А затем оформляли на них товарный кредит. В результате граждане вынуждены были оплачивать за то, что не покупали.

Всего жертвами обмана стали более 250 жителей города. Нанесенный ими материальный ущерб составил около 300 миллионов тенге.

Подозреваемые лица находятся под стражей. В отношении задержанных проводится досудебное расследование.

Полиция г.Шымкента предупреждает граждан, чтобы не стать жертвами мошенников, не доверять малознакомым людям и ни под каким предлогом не делиться персональными данными.