Погода больше не буд­ет показывать свой характер прогнозируют синоптики.

В Казгид­ромете заверили, что потепление жители страны начнут ощущать уже с приходом апре­ля.

По данным специа­листов, циклон котор­ый принес зимнюю пог­оду в северных регио­нах страны, начнет смещаться западный ан­тициклон.

Антициклон также принесет повы­шение температуры во­здуха по всему Казах­стану.

До конца неде­ли на западе Казахст­ана столбики термоме­тров достигнут отмет­ки в плюс двадцать, в северных и восточн­ых регионах температ­ура воздуха поднимет­ся до ​+ 13, а в южной части стра­ны и вовсе до + 23 градусов выше нуля.​