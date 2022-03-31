Погода больше не будет показывать свой характер прогнозируют синоптики.
В Казгидромете заверили, что потепление жители страны начнут ощущать уже с приходом апреля.
По данным специалистов, циклон который принес зимнюю погоду в северных регионах страны, начнет смещаться западный антициклон.
Антициклон также принесет повышение температуры воздуха по всему Казахстану.
До конца недели на западе Казахстана столбики термометров достигнут отметки в плюс двадцать, в северных и восточных регионах температура воздуха поднимется до + 13, а в южной части страны и вовсе до + 23 градусов выше нуля.