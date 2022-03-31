С какими проблемами обращаются в партию Аманат?

Депутаты начали регулярный объезд и встречи с населением. Депутат партии Аманат Айгерим Джумакулова обошла несколько участков.

Микрорайон Катын Копр состоит в основном из частного сектора. У местных жителей накопилось немало вопросов к чиновникам. На улице Ербола Спатаева жители жалуются на отсутствие канализации и хаотичный график движения автобусов. Люди хотят быть услышанными. За помощью жители обратились к депутату партии Аманат.

«У нас проблема с автобусами. Один маршрут был, его заменили. Не знаем что делать. А еще у нас нет общей канализации, просим принять во внимание«, — говорят жители.

Люди просят обратить внимание на качество новых дорог и вывоз мусора. С последним — проблема назрела особенно остро. Свалка разрослась вдоль улицы. Мусоровоз отказывается забирать отходы у тех, кто за вывоз не платит. В итоге страдают все местные жители.

«Здесь есть несколько домов, которые не платят за вывоз мусора, компания не забирает его. А люди идут и выбрасывают мусор здесь. Что делать с ними, я не знаю«, — говорит житель г. Шымкента.

Депутат от партии Аманат обещает добиться от чиновников ответа на коммунальные и социальные вопросы жителей. Для общения с избирателями у Айгерим Джумакуловой также есть страница в социальных сетях и мессенджерах.