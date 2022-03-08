Вы украшение самой Жизни! Дорогие южанки, современницы, землячки! Поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
Праздник, так уютно расположившийся в календаре в один из первых дней весны, всеми любимый и долгожданный.
Исторически праздник появился благодаря солидарности женщин в борьбе за равные с мужчинами права и эмансипацию. Сегодня вы равноправны, самодостаточны и даже где-то верховодите. Да будет так и впредь.
Пусть этот праздник запомнится вам только самыми лучшими эмоциями, отличным настроением, смехом и радостью, приятным общением в кругу семьи, коллег и просто хороших знакомых!
Мы искренне желаем вам настоящего женского счастья, от которого светятся глаза и поет сердце.Вы украшение самой Жизни!
Ваши улыбки и сияющие глаза радуют и вдохновляют на маленькие ежедневные и великие подвиги! Будьте счастливы, любимы и здоровы!
Пусть вас балуют и лелеют, оберегают, обожают и боготворят – вы этого достойны!
Желаем вам быть в этот день в чудесном расположении духа и отметить праздник так, как хотите вы! Неважно, устроите ли вы семейное застолье, девичник с подругами или же организуете что-то чисто для себя… Главное, чтобы душа ваша радовалась!
Желаем, чтобы заботы были приятными, добрые надежды – оправдавшимися, цели – достигнутыми, планы – реализованными, мечты – сбывшимися.
Спасибо вам за щедрость ваших сердец и терпение!
Искренне желаем всем женщинам – девочкам, девушкам, бабушкам – сохранить ощущение весны и праздника на целый год.
Счастья, здоровья, благополучия вам и дорогим вам людям!