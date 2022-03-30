Сразу два депутата маслихата досрочно сложили полномочия

Депутатские мандаты сложили Туран Абжанов и Аслан Алимбек.

Сразу два депутата из молодежного крыла городского маслихата досрочно сложили полномочия. Об этом стало известно сегодня на пленарном заседании очередной 14-ой сессии народных избранников. О причинах сложения полномочий, пока неизвестно.