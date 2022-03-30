Сразу два депутата маслихата досрочно сложили полномочия

Депутатские мандаты сложили Туран Абжанов и Аслан Алимбек.
Сразу два депутата из молодежного крыла городского маслихата досрочно сложили полномочия. Об этом стало известно сегодня на пленарном заседании очередной 14-ой сессии народных избранников. О причинах сложения полномочий, пока неизвестно.
Аслан Алимбек, член партии «Amanat», 1991 года рождения, уроженец Жамбылской области, молодой бизнесмен. С 2016 года по сегодняшний день работает генеральным директором ТОО «Отау-Строй».
Туран Абжанов -один из самых молодых депутатов. Уроженец Кызылорды, родился в 1995 году. Член партии «Ак жол». Работает заведующим фитнес-клубом «WorldClass».