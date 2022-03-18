Срок уплаты налога на транспорт истекает 1 апреля

Управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району призывает оплатить транспортный налог.

Расчеты по обязательным платежам на 2021 год заканчиваются 1 апреля. В районе предусмотрены льготы 3 809 землякам. Обладатели «Алтын алқа», «Кумис алқа», участники ВОВ и граждане с ограниченными возможностями освобождаются от уплаты налога на один транспорт, на остальные машины оплата производится в полном объеме.

Мы спрашиваем у жительницы города:»Здравствуйте. Вы оплатили транспортный налог?-Нет еще. Я знаю, срок уплаты истекает первого апреля, на днях заплачу».

Некоторые шымкентцы не спешат погашать обязательный платёж. Несмотря на то, что первого апреля истекает срок уплаты транспортного налога. В Аль-Фарабийском районе 50 805 налогоплательщиков должны оплатить по транспортному налогу за 2021 год 852 млн тенге.

Акерке Бауыржан, жительница Аль-Фарабийского района г.Шымкента: «Специалист посчитал сумму транспортного налога. Сейчас пойду оплачу. Оказывается можно из дома, не приходя в управление по мобильному приложению заплатить налоги. Призываю горожан вовремя платить все налоги».

Специалисты напоминают, оплатить транспортный налог можно онлайн: через мобильное приложение Е-Салық, Каспи и Народного банков, портал электронного правительства.

Жуман Шерхан, и.о. заместителя руководителя управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району: «Свыше четырёх тысяч налогоплательщиков имеют задолженность по транспортному налогу на сумму 220 млн тенге. По ним ведутся работы по принудительному взысканию, приказы, по которым направлены частным судебным исполнителям. Во-первых, закрывают счета в банке, вводят ограничения на открытие нового счёта, устанавливают ограничения на выезд за рубеж, на недвижимое и движимое имущество».

Если у вас есть задолженность по транспортному налогу в размере 100 тысяч тенге, частные судебные исполнители взыскивают дополнительно четверть от этой суммы. Придется заплатить в общей сложности 125 тысяч тенге. Налоговики призывают не доводить дело до суда и оплатить задолженность и транспортный налог за прошлый год до первого апреля.