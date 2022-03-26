Торги на шымкентский аэропорт вновь в центре скандала

Торги приостановлены. В агентстве по защите и развитию конкуренции заподозрили, что во время торгов лоббировались интересы определённой компании.

Причем, это нарушение могло отразиться на рядовых авиапассажиров. Новый хозяин мог начать диктовать свои условия, и это бы повлияло на цену авиабилетов. Торги приостановили, когда их вновь откроют — неизвестно.

Аэропорт Шымкенте сейчас находится на балансе городского Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

«Условия реализации аэропорта, условия выставления на торги оказались такими, что они предоставляли привилегированное положение приобретателю этого аэропорта. Это в итоге давало бы преимущество над другими авиакомпаниями. Данную процедуру мы сейчас приостановили. Торги приостановлены. Определенного решения пока нет«, — говорит Ернар Косбаев, заместитель руководителя департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Шымкента.

Шымкентские власти уже два раза пытались продать аэропорт в 2020 году. И если в первый раз причиной отмены торгов стало наличие всего одного участника, а нужно минимум двое, то в этот раз аукцион был отменен еще до начала торгов.

Здание аэропорта Шымкента первый раз выставили на торги 8 октября 2020 года. Стартовая цена – 5,2 миллиарда тенге. Объявление о продаже было размещено на сайте электронной торговой площадки. Акимат был готов передать воздушную гавань Шымкента в доверительное управление с последующим правом выкупа. Срок доверительного управления – 10 лет. Они не состоялись.