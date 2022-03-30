Увеличить скоростной режим в Шымкенте предложил депутат

Депутат маслихата третьего мегаполиса предложил увеличить скоростной режим на дорогах города в ночное время с 40 км в час до 60 км.

«Этот вопрос поднимается жителями уже продолжительное время. Сейчас в городе сократилось количество ДТП, везде стоят камеры Сергек. Это хорошо, но мы должны создавать комфорт для населения. Вот например есть места, где ограничение скорости 40 км. Это в основном возле образовательных и медучреждений. Но в ночное время, выходные и праздничные дни там людей мало и детей нет. Можно внести программные изменения на камерах Сергек и в ночное время суток увеличить скоростной режим с 40 км до 60 км в час. Почему нет?»,- сказал депутат Нургазы Бухарбаев.

Между тем, начальник Департамента полиции Кайрат Дальбеков заявил, что еще рано делать выводы. Предложение требует детального изучения и к тому же дополнительного финансирования из местного бюджета.

Шуддин Саидов