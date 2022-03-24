В Казахстане отменили ношение масок в помещениях

Теперь перед входом в различные помещения не нужно будет надевать медицинские маски. Обязательное ношение масок отменили в Казахстане. Но эта мера сохранится в медорганизациях.

Такое решение принято на заседании межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции, прошедшем под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.

В работе комиссии приняли участие представители государственных органов, НПП «Атамекен» и руководители регионов.

В связи со стабильно эпидемиологической ситуации в стране приняты следующие решения:

отменить обязательное ношение масок в помещениях;

сохранить обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители);

сохранить рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах;

разрешить кабинетную систему обучения в организациях образования.