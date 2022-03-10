63 малыша появились на свет 8 марта в Шымкенте

В международный женский день в Шымкенте родились 63 ребёнка. На свет пришли 32 девочки и 31 батыра. Мать одного из малышей в шутку, но поделилась о том, как беспокоится о необычной дате рождения своего сына.

Маленькое счастье должно было родиться на пару дней позже, но Айадиль появился на свет именно восьмого Марта. Теперь в семье Орынбек будут отмечать двойной праздник. Младенцу всего 2 дня, а он уже проявляет характер — Айадиль капризный и настойчивый, засыпает только под одну колыбельную.

Айгуль Орынбек, роженица:

«Сына назвали — Айадиль, это мой четвертый ребенок. Роды прошли нормально, мои остальные дети после рождения обычно спали. Айадиль же в свою очередь часто капризничает, теперь думаю не будет ли он у меня в будущем спрашивать «мама почему ты родила меня в женский праздник?». Вообще, я думала, что у меня родится дочь, так как у меня только одна дочь и двое сыновей. Но, ничего страшного, я уверенна, что в будущем у меня еще будет много дочек.»

Александра Муртазина тоже стала мамой восьмого марта. Женщина родила девочку, первенца назвали Эминой.

Александра Муртазина, роженица:

“Это наш первый ребенок долгожданный. Мы долго собирались, и вот у нас получился подарочек. Ну смешанные были чувства, потому что это международный женский день, плюс у неё ещё и день рождение. Ну как бы, каждая женщина хочет получить на 8 марта подарок, а значит ещё и день рождение. И вот, всех родственников предупредила, что как бы там оно не было, и 8 марта в международный женский день и на день рождение подарочки мы должны получать теперь каждый год”.

В международный женский день в Шымкенте на свет появились 63 малыша. Двойной праздник будут отмечать 32 девочки и 31 мальчик. Один ребенок родился недоношенным. Его выхаживают врачи реанимационного отделения.

Даулет Сатов, заместитель главного врача №1 городского перинатального центра г. Шымкента:

“Из 16 одни — преждевременные роды. Ребенок родился недоношенным, находится сейчас в детской реанимации. Состояние ребенка средней степени тяжести, но даст бог, с улучшением. Остальные дети родились в доношенном сроке, состояние детей удовлетворительное. Некоторые из них уже готовятся на выписку сегодня”.

С начала года только в этом перинатальном центре Шымкента приняли 1086 родов. 200 из них были преждевременные, 400 проведены путём кесарево сечения. Мама и младенцы сейчас чувствуют себя хорошо.