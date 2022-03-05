В Шымкенте массово начали поздравлять женщин

Международный женский день в Шымкенте ждут с нетерпением, да и наверное во всем мире. А ждет его не только прекрасная половина.

Медики третьего мегаполиса решили подойти к этому празднику основательно. Коллектив 12- поликлиники Шымкента решил вручать каждой посетительнице цветы, как говорят врачи, хорошее настроение тоже лечит.

«Мы решили выразить внимание нашим пациентам, праздник прекрасный, и вот захотели поднять с утра настроение всем посетительницам. У многих стереотип, что в мед. учреждении всегда напряженная обстановка, а мы таким образом подняли настроение. С праздником! Пусть все будет хорошо», — сказали медики.

Другая часть медиков решила провести праздничный обход своих пациентов. Врачи обошли больше 20-ти семей, каждому пациенту коллектив провел не только осмотр, но и вручили подарки на 8-Марта.

«Я даже не ожидала что к нам придут ангелы в белых халатах. Я их всегда так называю, они спасают жизни и берегут наше здоровье. Спасибо огромное всем, столько подарков и цветов, очень приятно. Пусть все будет хорошо, пусть никто не болеет», — говорит пациентка.

Медики уверяют, что такие посещения на праздники будут проводить регулярно. Терапию хорошего настроения, никто не отменял.