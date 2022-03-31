В Шымкенте новые депутаты городского маслихата

Новыми депутатами городского маслихата стали Жамалбек Жораев и Кайрат Имашев, сообщает OTYRAR.

Они пришли на смену депутатам молодежного крыла Абзалу Алимбеку и Турану Абжанову, которые сложили свои полномочия досрочно 30 марта на пленарном заседании 14- ой сессии депутатов городского маслихата.

Теперь освободившиеса депутатские места займут новые лица. Это 50-летний юрист по образованию Жамалбек Жораев, член Демократической партии «Акжол», частный предприниматель, ИП «Жораев». И Кайрат Имашев 1977 года рождения, член партии «Amanat», бакалавр финансов, менеджмент, частный предприниматель ТОО «Сервис-центр-2007».