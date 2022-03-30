В Шымкенте проходит пленарное заседание депутатов маслихата

В Шымкенте проходит очередная 14-ая сессия депутатов городского маслихата, передает OTYRAR.

На пленарном заседании кроме народных избранников традиционно присутствуют Департамент полиции г. Шымкента, акимы районов мегаполиса, руководители и заместители всех управлений.

Основная цель — это обсуждение и решение насущных проблем жизни мегаполиса.

На повестке дня вопросы об обеспечении населения доступным жильем, строительство бюджетных домов для нуждающихся, вопросы цифровизации и усиления уровня безопасности в городе.

Также на пленарном заседании главный полицейский города Кайрат Дальбеков призвал обратить особое внимание на работу букмекерских контор.

«Ситуация в городе стабильная. Камеры общего видеонаблюдения позволяют поддерживать уровень безопасности и комфорта жителей, вовремя выявлять преступления. Но я хочу обратить внимание на интернет преступления, это раз. Всяческие финансовые пирамиды, работающие через интернет в том числе, нанесли ущерб в 5 млрд тенге. Второе, это деятельность букмекерских контор. Мы должны создать группу и сообща решить вопрос закрытия всех нелегальных букмекерских контор в городе», — заявил Кайрат Дальбеков, начальник Департамента полиции г. Шымкента.