В Шымкенте снова ожидаются осадки

По сообщению РГП «Казгидромет» в южном мегаполисе завтра, 29 марта, снова ожидаются дожди.
Казгидромет предоставил прогноз погоды на ближайшие 2 дня. По сообщению синоптиков, сегодня, 28 марта, ожидается ясная, теплая погода. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха составит ночью 0-2, днем 14-16 градусов тепла.
Зато завтра температура воздуха опустится, ожидаются переменная облачность, осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 0-2 тепла.